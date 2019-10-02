Происшествия

56 минут назад

17-летний гимназист обокрал квартиру 36-летней липчанки

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#кража
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17-летний гимназист обокрал квартиру 36-летней липчанки

За минувшие сутки полицейские раскрыли две квартирные кражи. По подозрению в совершении одной из них задержан 17-летний ученик гимназии.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 30 сентября в полицию с заявлением о краже из квартиры дома по улице Гагарина золотых изделий обратилась 36-летняя женщина. Сотрудниками полиции задержан предполагаемый участник преступления –  17-летний учащийся гимназии. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража была совершена из квартиры 80-летней женщины на улице Терешковой: у пенсионерки похитили 10 тысяч рублей и золотые изделия. Оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 27-летний липчанин. Установлено, что ранее он был судим за совершение аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#кража
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Комментарии (2)

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Вадя

40 минут назад
Это наверное репетиторство виновато!
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Гыгы

46 минут назад
Как он там оказался. Наверняка порол! А за порево надо платить!
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