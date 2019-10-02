56 минут назад
17-летний гимназист обокрал квартиру 36-летней липчанки
За минувшие сутки полицейские раскрыли две квартирные кражи. По подозрению в совершении одной из них задержан 17-летний ученик гимназии.
Еще одна кража была совершена из квартиры 80-летней женщины на улице Терешковой: у пенсионерки похитили 10 тысяч рублей и золотые изделия. Оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 27-летний липчанин. Установлено, что ранее он был судим за совершение аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вадя
Гыгы