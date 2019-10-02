56-летний велосипедист попал под автобус

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.





Как сообщае УГИБДД по Липецкой области, 1 октября в селе Новая Деревня Липецкого района автобус «МАЗ» под управлением 50-летнего водителя сбил 56-летнего велосипедиста. С травмами его доставили в больницу.



В Усманском районе на трассе Липецк – Усмань 57-летний водитель «ГАЗа не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водителя госпитализировали.



В Липецке на улице Неделина 29-летний водитель «Лады Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 12-летнего подростка, который с травмами был госпитализирован.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1517 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 25.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1152 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 99 нарушений правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.



Также было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



