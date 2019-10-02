Происшествия

сегодня, 09:02

56-летний велосипедист попал под автобус

3 743
#Авария #ДТП
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56-летний велосипедист попал под автобус

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщае УГИБДД по Липецкой области, 1 октября в селе Новая Деревня Липецкого района автобус «МАЗ» под управлением 50-летнего водителя сбил 56-летнего велосипедиста. С травмами его доставили в больницу.

В Усманском районе на трассе Липецк – Усмань 57-летний водитель «ГАЗа не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водителя госпитализировали.

В Липецке на улице Неделина 29-летний водитель «Лады Приоры» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 12-летнего подростка, который с травмами был госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1517 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 25.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1152 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 99 нарушений правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.

Также было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

3 743
#Авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Липчанин

16 минут назад
Все таки влез, дебил велосипедный! Водителя жаль....
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ГИБДД

33 минуты назад
Заманали кидаться под колеса. Не до вас, машины на газоне.
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Гыгы

50 минут назад
Деменция
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