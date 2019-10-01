Спорт

28 минут назад

Липецкий хоккеист сделал хет-трик в Китае

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Липецкий хоккеист сделал хет-трик в Китае

Никита Сошнин принес победу казанскому "Барсу".

22-летний воспитанник липецкого хоккея Никита Сошнин, выступающий за казанский «Барс», сделал хет-трик во вчерашнем выездном матче своей команды в гостях у китайского «Ценг-Тоу».

На площадке дворца спорта «Jilin Tiyugisn» в 4-миллионном городе Гирин наш земляк открыл счет уже на 4-й минуте, завершив точным броском перепасовку в партнером. Во втором периоде Сошнин «по-бобровски» проехал за воротами хозяев и завершил свой рейд точным броском, а заем в большинстве добил шайбу в ворота «Ценг-Тоу» и обеспечил своей команде комфортное преимущество – 3:0.

Правда, игроки китайского клуба сумели сравнять счет еще до второго перерыва – 3:3, но за пять с половиной минут до финальной сирены Даниил Лапин принес победу «барсу» - 4:3.

Никита Сошнин провел свой пока лучший матч в ВХЛ. В нынешнем сезоне он сыграл за казанскую команду 10 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очка. В Высшей лиге Сошнин выступает с сезона 2016/17 гг., и все время за «Барс». На его счету уже 111 матчей и 26 (13+13) очков.

Фото ХК "Барс".

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