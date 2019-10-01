Спорт

10 минут назад

Видеообзор победы «Металлурга» над «Зорким» - 3:0

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#Футбол #"Металлург" #видео
Видеообзор победы «Металлурга» над «Зорким» - 3:0

Три гола-красавца "сталеваров" и масса голевых моментов.

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«Металлург» снова в борьбе за первое место и выход в ФНЛ по итогам сезона. Это стало возможным, благодаря победе «сталеваров» над одним из конкурентов красногорским «Зорким» на своем поле – 3:0. «Дубль» сделал Сергей Архипов, один мяч на счету лучшего бомбардира команды (5 голов) Андрея Овчинникова. Отчет о матче можно прочитать здесь.

Как мы уже сообщали, в группе «Центр» сменился лидер и ближайший матч в субботу, 5 октября, «сталевары» проводят на поле вырвавшегося вперед саратовского «Сокола». Отрыв от волжан не такой критичный – 5 очков. Напомним, что на финише прошлого сезона «Металлург» сумел завоевать «бронзу» во многом, благодаря победе в Саратове – 2:1. Сумеют ли «красно-черные» повторить свой весенний подвиг?

В споре бомбардиров с 10-ю голами продолжает лидировать Никита Кашаев из «Зоркого», пропустивший игру в Липецке. Как заявил на послематчевой пресс-конференции старший тренер гостей Игорь Ющенко, Кашаев и другой лидер красногорцев Святослав Георгиевский не смогли выйти на поле из-за травм.

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Сокол

11

7

3

1

25-7

24

2

Динамо Бк

11

7

2

2

15-7

23

3

Арарат

11

6

2

3

24-17

20

4

Металлург

11

5

4

2

15-6

19

5

Химик-Арсенал

11

5

3

3

16-10

18

6

Зоркий

11

5

2

4

21-19

17

7

Строгино

11

5

2

4

14-16

17

8

Салют

11

4

2

5

13-16

14

9

Сатурн

11

3

5

3

18-22

14

10

Рязань

10

3

4

3

13-11

13

11

Калуга

10

3

3

4

13-13

12

12

Химки-М

11

3

2

6

16-21

11

13

Ротор-2

11

1

1

9

6-23

4

14

Квант

11

1

1

9

2-23

4

Бомбардиры: Никита Кашаев (Зоркий) - 10 (1 с пен.). Александр Перчёнок (Сокол) - 6 (0). Ираклий Логуа - 6 (1). Илья Грузнов (оба - Арарат) - 6 (2). Денис Анисимов (Сокол), Андрей Овчинников (Металлург) - по 5 (0). Виталий Галыш (Сокол) - 5 (2).

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#Футбол #"Металлург" #видео

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