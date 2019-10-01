10 минут назад
Видеообзор победы «Металлурга» над «Зорким» - 3:0
Три гола-красавца "сталеваров" и масса голевых моментов.
«Металлург» снова в борьбе за первое место и выход в ФНЛ по итогам сезона. Это стало возможным, благодаря победе «сталеваров» над одним из конкурентов красногорским «Зорким» на своем поле – 3:0. «Дубль» сделал Сергей Архипов, один мяч на счету лучшего бомбардира команды (5 голов) Андрея Овчинникова. Отчет о матче можно прочитать здесь.
Как мы уже сообщали, в группе «Центр» сменился лидер и ближайший матч в субботу, 5 октября, «сталевары» проводят на поле вырвавшегося вперед саратовского «Сокола». Отрыв от волжан не такой критичный – 5 очков. Напомним, что на финише прошлого сезона «Металлург» сумел завоевать «бронзу» во многом, благодаря победе в Саратове – 2:1. Сумеют ли «красно-черные» повторить свой весенний подвиг?
В споре бомбардиров с 10-ю голами продолжает лидировать Никита Кашаев из «Зоркого», пропустивший игру в Липецке. Как заявил на послематчевой пресс-конференции старший тренер гостей Игорь Ющенко, Кашаев и другой лидер красногорцев Святослав Георгиевский не смогли выйти на поле из-за травм.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Сокол
|
11
|
7
|
3
|
1
|
25-7
|
24
|
2
|
Динамо Бк
|
11
|
7
|
2
|
2
|
15-7
|
23
|
3
|
Арарат
|
11
|
6
|
2
|
3
|
24-17
|
20
|
4
|
Металлург
|
11
|
5
|
4
|
2
|
15-6
|
19
|
5
|
Химик-Арсенал
|
11
|
5
|
3
|
3
|
16-10
|
18
|
6
|
Зоркий
|
11
|
5
|
2
|
4
|
21-19
|
17
|
7
|
Строгино
|
11
|
5
|
2
|
4
|
14-16
|
17
|
8
|
Салют
|
11
|
4
|
2
|
5
|
13-16
|
14
|
9
|
Сатурн
|
11
|
3
|
5
|
3
|
18-22
|
14
|
10
|
Рязань
|
10
|
3
|
4
|
3
|
13-11
|
13
|
11
|
Калуга
|
10
|
3
|
3
|
4
|
13-13
|
12
|
12
|
Химки-М
|
11
|
3
|
2
|
6
|
16-21
|
11
|
13
|
Ротор-2
|
11
|
1
|
1
|
9
|
6-23
|
4
|
14
|
Квант
|
11
|
1
|
1
|
9
|
2-23
|
4
Бомбардиры: Никита Кашаев (Зоркий) - 10 (1 с пен.). Александр Перчёнок (Сокол) - 6 (0). Ираклий Логуа - 6 (1). Илья Грузнов (оба - Арарат) - 6 (2). Денис Анисимов (Сокол), Андрей Овчинников (Металлург) - по 5 (0). Виталий Галыш (Сокол) - 5 (2).