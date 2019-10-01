Видеообзор победы «Металлурга» над «Зорким» - 3:0

Три гола-красавца "сталеваров" и масса голевых моментов.

«Металлург» снова в борьбе за первое место и выход в ФНЛ по итогам сезона. Это стало возможным, благодаря победе «сталеваров» над одним из конкурентов красногорским «Зорким» на своем поле – 3:0. «Дубль» сделал Сергей Архипов, один мяч на счету лучшего бомбардира команды (5 голов) Андрея Овчинникова. Отчет о матче можно прочитать здесь.

Как мы уже сообщали, в группе «Центр» сменился лидер и ближайший матч в субботу, 5 октября, «сталевары» проводят на поле вырвавшегося вперед саратовского «Сокола». Отрыв от волжан не такой критичный – 5 очков. Напомним, что на финише прошлого сезона «Металлург» сумел завоевать «бронзу» во многом, благодаря победе в Саратове – 2:1. Сумеют ли «красно-черные» повторить свой весенний подвиг?

В споре бомбардиров с 10-ю голами продолжает лидировать Никита Кашаев из «Зоркого», пропустивший игру в Липецке. Как заявил на послематчевой пресс-конференции старший тренер гостей Игорь Ющенко, Кашаев и другой лидер красногорцев Святослав Георгиевский не смогли выйти на поле из-за травм.

Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Сокол 11 7 3 1 25-7 24 2 Динамо Бк 11 7 2 2 15-7 23 3 Арарат 11 6 2 3 24-17 20 4 Металлург 11 5 4 2 15-6 19 5 Химик-Арсенал 11 5 3 3 16-10 18 6 Зоркий 11 5 2 4 21-19 17 7 Строгино 11 5 2 4 14-16 17 8 Салют 11 4 2 5 13-16 14 9 Сатурн 11 3 5 3 18-22 14 10 Рязань 10 3 4 3 13-11 13 11 Калуга 10 3 3 4 13-13 12 12 Химки-М 11 3 2 6 16-21 11 13 Ротор-2 11 1 1 9 6-23 4 14 Квант 11 1 1 9 2-23 4

Бомбардиры: Никита Кашаев (Зоркий) - 10 (1 с пен.). Александр Перчёнок (Сокол) - 6 (0). Ираклий Логуа - 6 (1). Илья Грузнов (оба - Арарат) - 6 (2). Денис Анисимов (Сокол), Андрей Овчинников (Металлург) - по 5 (0). Виталий Галыш (Сокол) - 5 (2).