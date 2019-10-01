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ВВС США будут ремонтировать старые самолеты с помощью 3D-принтеров
Перед американскими ВВС встала проблема дорогостоящего ремонта старых самолетов
Военно-воздушные силы США намерены решить проблему дорогостоящего ремонта старых самолетов, изготавливая необходимые детали с помощью наиболее передовых технологий - 3D-печати. Об этих планах рассказала газета The Washington Post, сообщает ТАСС.
Проблема заключается в том, что закупочная цена самолетов составляет лишь малую часть от общих издержек на их содержание и ремонт. Так, согласно подсчетам Пентагона, порядка 70% всех затрат составляет как раз поддержание машин в рабочем состоянии. Это сейчас является насущным вопросом для американских военных: доля старых самолетов в настоящий момент выше, чем когда-либо ранее в истории ВВС США.
Для решения проблемы предлагается использовать промышленные 3D-принтеры, которые смогут копировать ту или иную деталь, после чего печатать ее. Предполагается, что это позволит уйти от необходимости заново налаживать линию производства устаревшей детали.
«Нам нужна новая бизнес-модель для взаимодействия с представителями отрасли, чтобы старые детали не были сдерживающим фактором в том, что касается нашей готовности к войне», — заявил помощник министра ВВС США Уилл Ропер.
Проблема заключается в том, что закупочная цена самолетов составляет лишь малую часть от общих издержек на их содержание и ремонт. Так, согласно подсчетам Пентагона, порядка 70% всех затрат составляет как раз поддержание машин в рабочем состоянии. Это сейчас является насущным вопросом для американских военных: доля старых самолетов в настоящий момент выше, чем когда-либо ранее в истории ВВС США.
Для решения проблемы предлагается использовать промышленные 3D-принтеры, которые смогут копировать ту или иную деталь, после чего печатать ее. Предполагается, что это позволит уйти от необходимости заново налаживать линию производства устаревшей детали.
«Нам нужна новая бизнес-модель для взаимодействия с представителями отрасли, чтобы старые детали не были сдерживающим фактором в том, что касается нашей готовности к войне», — заявил помощник министра ВВС США Уилл Ропер.