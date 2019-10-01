В мире

сегодня, 16:15

В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

154
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

Вес айсберга составляет порядка 315 млрд тонн

В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся крупнейший за 50 лет айсберг, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на BBC.

Площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес скопления льда превышает 315 миллиардов тонн. За его перемещением будут следить специалисты, поскольку он может угрожать океанским судам.

Последний раз столь крупный айсберг откалывался от ледника Эймери в начале 1960-х. Площадь того айсберг составила 9 тыс. кв км.
154

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ВВС США будут ремонтировать старые самолеты с помощью 3D-принтеров
ВВС США будут ремонтировать старые самолеты с помощью 3D-принтеров

сегодня, 16:19

В мире
В Голландии арестовали попугая за кражу из магазина
В Голландии арестовали попугая за кражу из магазина

вчера, 17:34

В мире
В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина
В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

29.09.2019 14:14

В мире
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

29.09.2019 14:12

В мире
Лукашенко жёстко подставил Путина, отказав в размещении авиабазы
13
Лукашенко жёстко подставил Путина, отказав в размещении авиабазы

29.09.2019 13:36

В мире
США уличили в неумении заканчивать войны
США уличили в неумении заканчивать войны

29.09.2019 13:04

В мире