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сегодня, 16:15
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг
Вес айсберга составляет порядка 315 млрд тонн
В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся крупнейший за 50 лет айсберг, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на BBC.
Площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес скопления льда превышает 315 миллиардов тонн. За его перемещением будут следить специалисты, поскольку он может угрожать океанским судам.
Последний раз столь крупный айсберг откалывался от ледника Эймери в начале 1960-х. Площадь того айсберг составила 9 тыс. кв км.
Площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес скопления льда превышает 315 миллиардов тонн. За его перемещением будут следить специалисты, поскольку он может угрожать океанским судам.
Последний раз столь крупный айсберг откалывался от ледника Эймери в начале 1960-х. Площадь того айсберг составила 9 тыс. кв км.