В России
сегодня, 15:59
Воспитанница детдома на Сахалине погибла от ожогов
И. о. директора интерната отстранена от должности, санитарка - уволена
Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
По имеющейся информации, санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда женщина вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки уже появились ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, которая доставила подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь.
В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. И. о. директора дома-интерната отстранена от должности после служебной проверки, а заведующему отделением "Милосердие" объявлен выговор.
Учитывая, что ребенок скончался в медицинском учреждении, также будет дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь.
В настоящее время следователями изъята вся необходимая медицинская документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
По имеющейся информации, санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда женщина вернулась, из крана шла горячая вода, а у девочки уже появились ожоги. Сотрудница вызвала скорую помощь, которая доставила подростка в больницу, но врачи не смогли ей помочь.
В отношении санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. И. о. директора дома-интерната отстранена от должности после служебной проверки, а заведующему отделением "Милосердие" объявлен выговор.
Учитывая, что ребенок скончался в медицинском учреждении, также будет дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь.
В настоящее время следователями изъята вся необходимая медицинская документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.