Общество

сегодня, 15:57

Жителей Ниженки призывают очистить берега ручья Студеный

10 676
#паводок
1
Жителей Ниженки призывают очистить берега ручья Студеный

В Липецке завершены обследования потенциально опасных при паводке территорий

Состояние проблемных участков на основных водотоках, оценивали сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», управлений Советским и Правобережным округами.

В сентябре рейдовые бригады прошли вдоль реки Липовки по Каменному логу, побывали в районе улиц Калинина и Радиаторная, а также проверили состояние русла Студёного ручья. Ради объективности мониторинга городским спасателям нередко приходилось использовать возможности квадрокоптера.

Подтвержденные видеозаписями выводы и рекомендации специалистов будут переданы руководству администрации Липецка, в департамент дорожного хозяйства и благоустройства для планирования объемов и проведения комплекса работ.

- Главная задача – заблаговременно убрать с пути будущих весенних потоков препятствия, которые могут вызвать подъём воды в реках и ручьях и привести к подтоплению расположенных на берегах индивидуальных домов, - отметил начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков.

Причиной заторов способны стать непроходимые заросли дикорастущих кустарников и высокой травы, порубочные остатки обрезанных или снесенных деревьев, конечно, стихийно «организованные» вдоль русла свалки. Сегодня жители частного сектора, в основном, складируют здесь огородные отходы. Но, как показывает практика, за зиму кучи ботвы имеют свойство прирастать ещё и бытовым мусором.  Такая нерадостная картина не редкость на традиционно находящейся в зоне риска улице XX партсъезда. К сожалению, не стал исключением и нынешний год.

Липецкие спасатели призывают жителей Ниженки убрать мусор, ради собственной безопасности навести порядок на берегах Студёного ручья. Расчистку русла от зарослей, как и в прошлые годы, готовится взять на себя муниципалитет.
10 676
#паводок
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Там,походу,

29 минут назад
Одна свинота и живёт
ответить

Липчанин

30 минут назад
Пригласите нового мера, велодорожку сделать на весь ручей и пивной фестиваль там устроить
ответить

вот

32 минуты назад
в городе все подметают и убирают не жители, так что уваркина и ее команда в частный сектор на уборку территории и мусор в частной застройке вывозят два раза в неделю, хотя платя люди больше.Мусоровозы как положено пусть ходят каждый день и никто не потащит мусор в ручей. И налоги за землю платят не хилые, а в мнгоэтажных домах нет налога и из ветхого и аварийного не разселяют частный сектор за казенный счет и дорог нет , про тротуары и говорить не чего. Детских площадок нет. Так что уважаемая власть иди заре НА ВСТРЕЧУ. И придурков коментаторов с собой захвати.И канализации как правило нет. И разрешение на строительство хрен возьмешь. Зона Ж-5 ,какой придурок такой ген план делал?
ответить

Там свиньи живут,

33 минуты назад
Один хрен,все заср.т, сколько ни убирай.Из органики любой можно навоз на огороде делать,для этого достаточно 2 метра на огороде отгородить,сделать два отделения-для свежака и старого перегноя.Перегнивает не только трава и отходы с сада,огорода,но и куриные кости.А они все в ручей бросают,идиоты.
ответить

чистюля

47 минут назад
Согласен ! Свиньи, живущие на Ниженке, должны сами чистить свой ручей !
ответить

Ирина

56 минут назад
Правда свиньи на ниженке живут, гадят себе же. позорныое быдло. с огорода мусор накидали придурки. взяли бы хоть субботник сделали. неужели им самим не противно?
ответить

Киса воробьянинов

сегодня, 16:16
Бесплатно работают только дураки, а воды не будет, Воронеж высох весь
ответить

Житель ниженки

сегодня, 16:09
хрю....хрюююю...хрю.
ответить

Гринпис

сегодня, 16:07
Где живут там и срут, свиньи
ответить

Берите и сами чистете

сегодня, 16:06
Государство вам ничего недолжно, должны только вы потому что вы рабы....
ответить

Еще в рубрике

Генерал-майор полиции Михаил Молоканов возглавит аэропорт «Липецк»
#отставка #назначение #аэропорт
4
Генерал-майор полиции Михаил Молоканов возглавит аэропорт «Липецк»

7 минут назад

Общество
В Липецке выставили на торги поликлинику и лечебный корпус
#торги #аукцион
6
В Липецке выставили на торги поликлинику и лечебный корпус

сегодня, 16:08

Общество
В Липецке завершается сезон фонтанов
#фонтаны
В Липецке завершается сезон фонтанов

сегодня, 15:42

Общество
Липчане могут поздравить любимых учителей
#День учителя #школа #поздравление
7
Липчане могут поздравить любимых учителей

сегодня, 15:24

Общество
Поселок Новая Жизнь остался без света из-за ветра
#энергетики
3
Поселок Новая Жизнь остался без света из-за ветра

сегодня, 15:18

Общество
В Липецке простятся с бывшим председателем Правобережного суда
#похороны
В Липецке простятся с бывшим председателем Правобережного суда

сегодня, 14:04

Общество