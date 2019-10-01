Жителей Ниженки призывают очистить берега ручья Студеный

В Липецке завершены обследования потенциально опасных при паводке территорий

Состояние проблемных участков на основных водотоках, оценивали сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», управлений Советским и Правобережным округами.



В сентябре рейдовые бригады прошли вдоль реки Липовки по Каменному логу, побывали в районе улиц Калинина и Радиаторная, а также проверили состояние русла Студёного ручья. Ради объективности мониторинга городским спасателям нередко приходилось использовать возможности квадрокоптера.



Подтвержденные видеозаписями выводы и рекомендации специалистов будут переданы руководству администрации Липецка, в департамент дорожного хозяйства и благоустройства для планирования объемов и проведения комплекса работ.



- Главная задача – заблаговременно убрать с пути будущих весенних потоков препятствия, которые могут вызвать подъём воды в реках и ручьях и привести к подтоплению расположенных на берегах индивидуальных домов, - отметил начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков.



Причиной заторов способны стать непроходимые заросли дикорастущих кустарников и высокой травы, порубочные остатки обрезанных или снесенных деревьев, конечно, стихийно «организованные» вдоль русла свалки. Сегодня жители частного сектора, в основном, складируют здесь огородные отходы. Но, как показывает практика, за зиму кучи ботвы имеют свойство прирастать ещё и бытовым мусором. Такая нерадостная картина не редкость на традиционно находящейся в зоне риска улице XX партсъезда. К сожалению, не стал исключением и нынешний год.



Липецкие спасатели призывают жителей Ниженки убрать мусор, ради собственной безопасности навести порядок на берегах Студёного ручья. Расчистку русла от зарослей, как и в прошлые годы, готовится взять на себя муниципалитет.

