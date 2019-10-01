В России
сегодня, 15:52
Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин
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Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.
При этом отмечается, что россияне все чаще меняют свои старые авто на подержанные, но более высокого класса.
«В целом дилер является основным выгодоприобретателем в этой ситуации», — сообщил аналитик «Финама» Алексей Калачев.
Официальные дилеры возлагают большие надежды на рынок машин с пробегом, поскольку на новые автомобили спрос падает.
При этом отмечается, что россияне все чаще меняют свои старые авто на подержанные, но более высокого класса.
«В целом дилер является основным выгодоприобретателем в этой ситуации», — сообщил аналитик «Финама» Алексей Калачев.
Официальные дилеры возлагают большие надежды на рынок машин с пробегом, поскольку на новые автомобили спрос падает.
247