Общество
20 минут назад
Липчане могут поздравить любимых учителей
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Для этого нужно отправить в школу электронное письмо.
В Липецке запущена традиционная акция поздравлений с Днем учителя. В этом году праздник выпал на 5 октября. Уже сегодня все желающие, в том числе — коллеги и бывшие ученики, могут поздравить учителей с профессиональным праздником.
- Теплые слова и поздравления можно отправить на электронную почту той школы, где работает или работал ваш любимый учителей, - сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка. - Каждая школа самостоятельно организует эту акцию и решает, как передать адресату поздравление.
Электронные адреса липецких школ указаны здесь.
- Теплые слова и поздравления можно отправить на электронную почту той школы, где работает или работал ваш любимый учителей, - сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка. - Каждая школа самостоятельно организует эту акцию и решает, как передать адресату поздравление.
Электронные адреса липецких школ указаны здесь.
3 244
Учителка
Правда
Перри Мейсон