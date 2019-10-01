Общество

20 минут назад

Липчане могут поздравить любимых учителей

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#День учителя #школа #поздравление
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Липчане могут поздравить любимых учителей

Для этого нужно отправить в школу электронное письмо.

В Липецке запущена традиционная акция поздравлений с Днем учителя. В этом году праздник выпал на 5 октября. Уже сегодня все желающие, в том числе — коллеги и бывшие ученики, могут поздравить учителей с профессиональным праздником.

- Теплые слова и поздравления можно отправить на электронную почту той школы, где работает или работал ваш любимый учителей, - сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка. - Каждая школа самостоятельно организует эту акцию и решает, как передать адресату поздравление.

Электронные адреса липецких школ указаны здесь.
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#День учителя #школа #поздравление
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Комментарии (3)

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Учителка

10 минут назад
Теплые слова в карман не положишь, поэтому товарищи родители думайте хорошо , чтобы своими поздравлениями не оскорбить учителя в такой важный день.
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Правда

12 минут назад
Едросы поздравлют их от души за фальсификацию выборов.
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Перри Мейсон

14 минут назад
Уменьшили бы аппетиты нынешние учителя. Стиралки, холодильники и телевизоры ко дню учителя- это уже перебор!
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