58-летний липчанин пропал по дороге на вокзал

В Липецке разыскивают 58-летнего Валерия Денисова. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 30 сентября Валерий Денисов отправился с улицы Карбышева (Сокол) на железнодорожный вокзал и перестал давать о себе знать.



Всех, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении Валерия Денисова, просят связаться с полицией или волонтерами.

