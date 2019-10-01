Происшествия

сегодня, 14:45

58-летний липчанин пропал по дороге на вокзал

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#пропавшие без вести
58-летний липчанин пропал по дороге на вокзал
В Липецке разыскивают 58-летнего Валерия Денисова. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 30 сентября Валерий Денисов отправился с улицы Карбышева (Сокол) на железнодорожный вокзал и перестал давать о себе знать.

Всех, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении Валерия Денисова, просят связаться с полицией или волонтерами.
668
#пропавшие без вести

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