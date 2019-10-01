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сегодня, 14:45

Сотрудник «Роскосмоса» обокрал пивной бар в Ельце

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#кража #бар
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Сотрудник «Роскосмоса» обокрал пивной бар в Ельце

Мужчина устроился работать в государственную корпорацию сразу после отсидки за убийство.

Коллегия по уголовным делам Липецкой областного суда рассмотрела протест на приговор по краже со взломом, которая произошла в начале города в Ельце. Двое пьяных мужчин 9 января вышибли дверь в бар на улице Советской, забрали из кассы деньги, а также прихватили чипсы, рыбу и пиво.

 Злоумышленников задержали по горячим следам. Кроме того, доказательствами их вины стали множество оставленных в баре отпечатков и записи с камер наблюдения. Елецкий городской суд приговорил криминальный дуэт к разным видам наказания. Тот мужчина, что стоял на стреме, отделался 480 часами обязательных работ. Его же подельнику, который сам забрался в бар и имеет богатое криминальное прошлое, определили год и 8 месяцев в колонии строгого режима. Главный действующий персонаж кражи из бара не согласился с приговором и решил его опротестовать.

Как указано в материалах областного суда, мужчина до кражи в Ельце неоднократно был судим. В 2007 году его признали виновным в серии краж и отправили в колонию-поселение. В 2008 году мужчина совершил убийство, за что провел за решеткой почти 10 лет, отсидев в колонии вплоть до апреля 2017 года.  В апелляционной жалобе осужденный просил учесть его чистосердечное признание, искреннее раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, характеристики и снизить размер наказания. Мужчина считает приговор чрезмерно суровым и полагает, что суд первой инстанции не в полной мере учел все обстоятельства. Кроме того, мужчина сообщил, что неверно истолкованы данные о его трудоустройстве. Он сообщил суду, что освободившись из колонии, где он сидел за убийство, он уехал в город Москву, где работал по трудовому договору в ЦНИИ «РОСКОСМОС» и в ПО «Одинцово».

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель просила оставить без изменения приговор суда. Суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы осужденного и оставил приговор без изменения.
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#кража #бар
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Комментарии (3)

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Жертва Медицинского Эксперимента

30 минут назад
Туда ему и дорога, пусть сгниёт на нарах! Ха-ха-ха...
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Работал

35 минут назад
Уборщиком?
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Жители

40 минут назад
Это кадры Рогозина,а мы удивляемся почему ракеты падают
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