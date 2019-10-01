Погода в Липецке

18 минут назад

В Липецкой области потеплеет до +21 и прекратятся дожди

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#потепление
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В Липецкой области потеплеет до +21 и прекратятся дожди

2 и 3 октября Липецкая область окажется в теплом секторе господствующего циклона, будет преимущественно без осадков. 

Но уже 4 октября с выходом очередного скандинавского циклона дожди местами вернутся Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется от 16 до 21 градуса тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью будет от 5 до 7 градусов тепла, днем она составит от 18 до 20 градусов тепла.

День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году – 4 градуса мороза.

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#потепление
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