В Липецке простятся с бывшим председателем Правобережного суда

Нина Акимова скончалась на 92-ом году жизни.

Завтра в Христорождественском храме состоится отпевание ветерана судебной системы Липецкой области Нины Акимовой. Судья в отставке, бывший председатель Правобережного районного суда Липецка скончалась на 92-ом году жизни. Отпевание в храме начнется в 11 часов. Судью похоронят на кладбище Трубного завода, сообщили GOROD48 в пресс-службе областного суда.



Нина Николаевна Акимова родилась в 1927 году в селе Погибловка Горьковской (Нижегородской) области СССР. В 1949 году окончила Казанский юридический институт. С 1949 по 1954 годы работала членом Алтайской краевой коллегии адвокатов. В 1954-1968 годы работала народным судьей в Бийске, с 1968 года трудилась консультантом Липецкого областного суда. В 1969- 1972 годы ыла народным судьей Правобережного районного суда Липецка, с 1972 по 1982 — его председателем. В 1983 году перешла работать в отдел юстиции Липецкого облисполкома, где трудилась до 1993 года. Потом, вплоть до 1988 года, работала консультантом Левобережного районного суда.



Нина Акимова воспитала целую плеяду судей, работающих в районных и областных судах. Ее учениками считают себя судьи областного суда Татьяна Игнатенкова, Ольга Уколова, Надежда Жукова, районных судов — Татьяна Козленкова, Нина Чеботарёва. Под руководством Нины Акимовой делала первые шаги в профессии Галина Брик.