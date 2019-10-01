В России

26 минут назад

Закон о курении на балконах вступил в силу

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Закон о курении на балконах вступил в силу

Постановление вступило в силу 1 октября

Запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том числе на приготовление шашлыков и запуск петард, вступил в силу в России во вторник, 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в соответствии с принятым 20 сентября постановлением правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима" теперь запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В МЧС пояснили, что курение на балконах все же не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности. Если в результате нарушений возник пожар, то виновного оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.
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