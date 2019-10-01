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В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков
Зоозащитники и местные жители требуют наказать школьников
В Стерлитамаге (Башкирия) зоозащитники и местные жители требуют наказать школьников, взорвавших петардами 11 щенков. Обеспокоенные люди собрались сегодня около школы, где учатся предполагаемые живодеры, передает Вести.ру.
Собаку с маленькими щенками дети обнаружили в подвале заброшенного дома в поселке Строймаш. По предварительным данным, школьники стали кидать в животных петарды. Собака от испуга выбежала на проезжую часть, где ее сбила машина. Когда щенки остались без защиты матери, мучители стали засовывать им петарды в пасть, а также вкалывали неизвестное вещество в шприцах. В итоге 11 животных погибли. То, что над ними действительно издевались, подтверждает видеозапись, на кадрах которой видны изуродованные тела щенков.
Петицию о наказании людей, убивших собаку и 10 щенят в Башкирии, уже подписали более 25000 людей. Убийство собаки и щенят взбудоражило общественников. Авторы петиции просят наказания виновным за жестокое обращение с животными.
О жуткой расправе над животными в Башкирии стало известно благодаря волонтерам. Кадры, сделанные ими, с места происшествия не оставили никого равнодушными.
По факту произошедшего полиция начала проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Собаку с маленькими щенками дети обнаружили в подвале заброшенного дома в поселке Строймаш. По предварительным данным, школьники стали кидать в животных петарды. Собака от испуга выбежала на проезжую часть, где ее сбила машина. Когда щенки остались без защиты матери, мучители стали засовывать им петарды в пасть, а также вкалывали неизвестное вещество в шприцах. В итоге 11 животных погибли. То, что над ними действительно издевались, подтверждает видеозапись, на кадрах которой видны изуродованные тела щенков.
Петицию о наказании людей, убивших собаку и 10 щенят в Башкирии, уже подписали более 25000 людей. Убийство собаки и щенят взбудоражило общественников. Авторы петиции просят наказания виновным за жестокое обращение с животными.
О жуткой расправе над животными в Башкирии стало известно благодаря волонтерам. Кадры, сделанные ими, с места происшествия не оставили никого равнодушными.
По факту произошедшего полиция начала проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.