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сегодня, 11:24
В Москве задержали 30 подпольных банкиров
Незаконный оборот составлял около 300 миллионов рублей в месяц
В Москве задержали 30 подпольных банкиров. Участники преступного сообщества десять лет проводили финансовые операции без лицензии и занимались обналичиванием денежных средств, сообщает "Говорит Москва".
Организация, по данным следствия, состояла из множества самостоятельных структур, действовавших не только в Московской, но и в Саратовской, Ярославкой областях, в Краснодарском крае и Коми. Они оперировали реквизитами более 130 фиктивных юридических лиц, на расчетные счета которых и поступали средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. По примерным подсчетам, оборот конторы достигал 300 миллионов рублей в месяц.
Обыски были проведены в 65 офисах и квартирах, где было найдено свыше 130 печатей фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые использовались для управления банковскими счетами, 45 электронных ключей к системе "банк-клиент" и финансовая документация.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества». Задержаны 30 человек. Шестеро из них сейчас заключены под стражу.
Организация, по данным следствия, состояла из множества самостоятельных структур, действовавших не только в Московской, но и в Саратовской, Ярославкой областях, в Краснодарском крае и Коми. Они оперировали реквизитами более 130 фиктивных юридических лиц, на расчетные счета которых и поступали средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. По примерным подсчетам, оборот конторы достигал 300 миллионов рублей в месяц.
Обыски были проведены в 65 офисах и квартирах, где было найдено свыше 130 печатей фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые использовались для управления банковскими счетами, 45 электронных ключей к системе "банк-клиент" и финансовая документация.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества». Задержаны 30 человек. Шестеро из них сейчас заключены под стражу.