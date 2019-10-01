Известный ведущий Тимофей Баженов оценил липецкий туристический потенциал

Известный российский телеведущий и путешественник Тимофей Баженов посетил торжественную церемонию награждения победителей Липецкого областного конкурса в сфере туризма, гостеприимства и развлечений «Путеводная звезда». Как оказалось, о красотах нашей области маститый журналист знает не понаслышке.

На праздник туризма и гостеприимства известного ведущего пригласили его липецкие друзья, с нашим регионом Тимофея Баженова связывает многое.

- В Липецкой области я не только бывал – в студенческие времена проходил здесь практику в заповеднике «Галичья гора», изучил его вдоль и поперек. В самом маленьком в мире заповеднике я каталогизировал местные реликтовые растения: интересно было бы взглянуть, остались эти записи? Конечно, посещал и другие районы Липецкой области – хорошо знаю эти места, очень их люблю.







Российский тележурналист и путешественник, автор и ведущий различных программ о природе, животных и экстремальных реалити-шоу окончил биологическое отделение МГУ и Московский государственный педагогический университет. Работать начал еще во время учебы. В начале 2000 годов переключился на создание телепрограмм о животных – как для взрослых, так и детей. Самые известные его проекты: «Дикий мир», «Сказки Баженова», «Как устроен мир».







В Липецк Тимофей Баженов приехал буквально на день, перед тем, как отправиться в экспедицию в Африку.

- Хорошо, что существуют такие премии, как «Путеводная звезда», они поддерживают тот нужный пример бережного отношения к природе родных мест, когда люди могут увидеть, насколько интересные и красивые уголки их окружают. Вообще, такие состязания очень важны не только для вашего региона, но и России в целом. Пропаганда – это не только слова, но и путь, который ты выбираешь. Показывать и рассказывать нужно от сердца к сердцу. Чем чаще люди будут слышать о чудесах вокруг, тем больше им самим захочется встать с дивана и увидеть все своими глазами. Тем более, Липецкая область – очень интересный регион. Здесь много мест, на которые можно посмотреть и кроме заповедника. Говорю так, потому что в свое время хорошо изучил здешние места, много по ним попутешествовал. Конечно, самой сильной любовью остается Галичья гора, где прошла студенческая практика. Еще отмечу и экологические программы, которые проводит местная промышленная компания. Например, очень отличаются и далеко ушли вперед очистные сооружения, воздух стал чище. Когда приехал в Липецк, обратил на это внимание – помню, какая картина складывалась, когда я был здесь студентом, разница за эти годы действительно заметная. В лучшую сторону.







Вполне возможно, что новая встреча с Липецкой областью подарит Тимофею Баженову новые идеи для будущих программ, и нас ждет еще один интересный проект, который покажет с необычной стороны красоту нашего края.

© Фотограф Кузьмин Алексей Владимирович. Дата создания фото: 27.09.2019 г.



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