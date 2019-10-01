Общество

45 минут назад

Рядом с Центральным рынком у торговцев изъяли 200 килограммов арбузов

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#нелегальная торговля #бахчевые
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Рядом с Центральным рынком у торговцев изъяли 200 килограммов арбузов

Сегодня в районе Центрального рынка прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли.  

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты городского управления потребительского рынка совместно с   представителями правоохранительных органов изъяли у нелегальных торговцев, расположившихся на улице Папина,самодельный стол и 200 килограммов арбузов. Проверяющие составили также четыре протокола.

Осенью   масштабы незаконной   торговли традиционно расширяются, несмотря на то, что в городе действуют определенные правила и предусмотрены   специально отведенные места   для продажи урожая.  

- Подавляющее большинство предпринимателей и сельхозпроизводителей соблюдают нормы, что   позволяет   не только обеспечивать горожан   свежей и   качественной продукцией,   но и   создавать все более цивилизованные условия для торговли на рынке. Борьба с нелегалами будет продолжена, поэтому тех, кто не желает соблюдать установленные нормы, ждут проверки и последующие санкции, - предупреждает   и.о. начальника городского управления потребительского рынка Алексей Ларин.

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#нелегальная торговля #бахчевые
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Комментарии (7)

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Да здравствует !

20 минут назад
Воровская власть Путина !.
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Землянин

20 минут назад
Инопланетянин, а может в ИК-2 и водки с арбузами отправить?
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ОСТАНОВКА

26 минут назад
В ССЕЛКАХ ПИОНЕРЛАГЕРЯ.Все лето торгуют всякой х.....й.
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Вася

31 минуту назад
Арбузы не спелые. Гранаты кислые.
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Серый

32 минуты назад
ДУНЯ, проверяющие тоже люди. Делить умеют.
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Инопланетянин

33 минуты назад
Конфискований арбуз отправить ИК 2. Так будет правилно.
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дуня

37 минут назад
200 кг арбузов это ск всего 20 шт?
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