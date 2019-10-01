Рядом с Центральным рынком у торговцев изъяли 200 килограммов арбузов

Сегодня в районе Центрального рынка прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты городского управления потребительского рынка совместно с представителями правоохранительных органов изъяли у нелегальных торговцев, расположившихся на улице Папина,самодельный стол и 200 килограммов арбузов. Проверяющие составили также четыре протокола.



Осенью масштабы незаконной торговли традиционно расширяются, несмотря на то, что в городе действуют определенные правила и предусмотрены специально отведенные места для продажи урожая.



- Подавляющее большинство предпринимателей и сельхозпроизводителей соблюдают нормы, что позволяет не только обеспечивать горожан свежей и качественной продукцией, но и создавать все более цивилизованные условия для торговли на рынке. Борьба с нелегалами будет продолжена, поэтому тех, кто не желает соблюдать установленные нормы, ждут проверки и последующие санкции, - предупреждает и.о. начальника городского управления потребительского рынка Алексей Ларин.



