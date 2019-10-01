51 минуту назад
450 липчан отправятся в армию во время осеннего призыва
1 октября в в первый день осеннего призыва начала работу городская призывная комиссия под председательством главы Липецка Евгении Уваркиной.
Сегодня в военкомат явились 50 призывников. Перед медкомиссией, специалисты провели с каждым из них беседу, в ходе которой узнали о психологическом климате в семье юноши, его отношениях со сверстниками, и умении работать в коллективе.
Если уваркина !
Приз призывной комиссии !
Ржунемагу
сеня
Уваркина!
Уваркина !
Призывник
Уваркина !
Фен
Л-а