450 липчан отправятся в армию во время осеннего призыва

1 октября в в первый день осеннего призыва начала работу городская призывная комиссия под председательством главы Липецка Евгении Уваркиной.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, этой осенью повестки из военкомата получат около трех тысяч граждан призывного возраста. Из 450 жителей областного центра до 31 декабря нынешнего года пополнят ряды вооруженных сил. Большинство из них будут служить в частях Западного военного округа.Сегодня в военкомат явились 50 призывников. Перед медкомиссией, специалисты провели с каждым из них беседу, в ходе которой узнали о психологическом климате в семье юноши, его отношениях со сверстниками, и умении работать в коллективе.