Общество

51 минуту назад

450 липчан отправятся в армию во время осеннего призыва

22 557
#призыв
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450 липчан отправятся в армию во время осеннего призыва

1 октября в в первый день осеннего призыва начала работу городская призывная комиссия под председательством главы Липецка Евгении Уваркиной. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, этой осенью повестки из военкомата получат около трех тысяч граждан призывного возраста. Из 450 жителей областного центра до 31 декабря нынешнего года пополнят ряды вооруженных сил. Большинство из них будут служить в частях Западного военного округа.         

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Сегодня в военкомат явились 50 призывников. Перед медкомиссией, специалисты провели с каждым из них беседу, в ходе которой узнали о психологическом климате в семье юноши, его отношениях со сверстниками, и умении работать в коллективе. 
22 557
#призыв
1

Комментарии (22)

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Если уваркина !

1 минуту назад
Отсосёт ,я пойду ещё раз служить !, На пару дней !.
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Приз призывной комиссии !

2 минуты назад
Минет от уваркиной !.
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Ржунемагу

2 минуты назад
Утыркина писюны смотреть пришла (())_(())
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сеня

2 минуты назад
Призывник, Абсолютно верно вы подметили.Он уже без шпанов взгляд не оторвать.
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Уваркина!

4 минуты назад
Ищет себе дилдо !
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Уваркина !

5 минут назад
Умеет проверять простату !.???.
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Призывник

5 минут назад
а куда Уваркина так смотрит? Призывник без штанов что ли?
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Уваркина !

9 минут назад
Проверяла яички на варикоз !?!.
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Фен

11 минут назад
Сын у знакомого служил весь год жрали ролтон, это не армия а позор.
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Л-а

14 минут назад
А что не пишут ушел Юхта или передумали. Кто сейчас военком Липецкой области?
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