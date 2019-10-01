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сегодня, 11:15
Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам
Уклонистам грозят большие штрафы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля, передает Лента.ру. В документе также содержится распоряжение об увольнении с военной службы призывников.
Осенний призыв проводят по новым правилам. 1 сентября начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребенок. Кроме того, у ряда призывников появилась возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
Президент также постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, которые отслужили свой срок.
Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал о проработке вопроса о повышении штрафов в шесть раз для уклонистов. По словам Бурдинского, с 2014 года количество уклонистов от воинского призыва сократилось почти в 4 раза - с более чем 6 тыс. человек до 1,6 тыс. человек.
Осенний призыв проводят по новым правилам. 1 сентября начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребенок. Кроме того, у ряда призывников появилась возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
Президент также постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, которые отслужили свой срок.
Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал о проработке вопроса о повышении штрафов в шесть раз для уклонистов. По словам Бурдинского, с 2014 года количество уклонистов от воинского призыва сократилось почти в 4 раза - с более чем 6 тыс. человек до 1,6 тыс. человек.