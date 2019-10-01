Прокуроры нашли в «Семейном магните» просрочку

Компании придется выплатить штраф, если нарушение правил торговли будет доказано.

Предварительное судебное заседание назначено на 1 октября, сообщает пресс-служба арбитражного суда. Если прокуратуре удастся доказать факт нарушения требований торговли, то АО «Тандер» грозит штраф от 300 000 до 600 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области принял в производство иск в адрес АО «Тандер» (юридическое лицо сети магазинов «Магнит»). С иском о наложении на сеть штрафа за обнаруженную в одном из магазинов сети «просрочку» в суд обратился Грязинский межрайонный прокурор.Грязинская прокуратура получила сообщение о торговле просроченными товарами от покупателей магазина «Семейный магнит». Прокуратура провела проверку информации и установила, что на прилавках грязинского магазина находятся питьевые йогурты с истекшим сроком годности. Ответственность за торговлю просроченными товарами предусмотрена в ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений»).