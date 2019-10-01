Коксохимический цех НЛМК отметил свое 60-летие

Лучших работников коксохимического цеха НЛМК (КХЦ) наградили корпоративными наградами в честь 60-летнего юбилея одного из основных производств предприятия. Сотрудников цеха и ветеранов поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей.

29 сентября 1959 года был получен первый новолипецкий кокс - важнейший компонент для выплавки чугуна. С 1959 по 1964 года в эксплуатацию ввели первые четыре коксовые батареи, в последующие годы построили еще четыре. НЛМК стал одним из крупнейших производств в стране по объему производимого кокса и по его качеству. В 1988 году новолипецкие коксохимики установили исторический рекорд – 4,8 млн тонн кокса.



За 60 лет работы в цехе внедрили различные новшества, что помогло существенно повысить его производительность. В 2007 году завершили комплексную модернизацию, и сейчас на комбинате работают 4 коксовые батареи нового поколения, которые значительно опережают своих предшественниц по техническим и экологическим показателям.



В настоящее время КХЦ считается одним из самым экологичных производств в отрасли, где используются наилучшие доступные технологии. На коксовых батареях внедрена система беспылевой выдачи кокса, что позволяет улавливать всю образующуюся пыль и очищать ее до 99,3%. В 2015 году в цехе ввели в строй комплекс биохимической очистки сточных вод, благодаря чему в 20 раз снизились выбросы в атмосферу, а сточные воды КХЦ стали использовать в водооборотном цикле комбината. В текущем году пущен в строй новый комплекс улавливания химических продуктов. Он позволил не только увеличить выработку продуктов переработки коксового газа, но и в 2 раза снизить выбросы в атмосферу.



Коксохимический цех ежегодно производит около 2,5 млн тонн кокса, оставаясь самым высокопроизводительным производством в стране. Всего же за 60 лет липецкие коксохимики произвели более 210 млн тонн валового кокса, сообщает ПАО "НЛМК".

