сегодня, 10:00
Тренды на 2020 год в строящихся жилых домах
Уже никого не удивишь дизайнерским ремонтом входной группы в новостройке, не удивишь газоном и деревцем, которое чуть выше, современной спортивной и детской площадкой во дворе.
Совершенно поменялась и планировка квартир - увеличились и объединились кухни-гостиные, а спальни стали меньше, появились гардеробные.
Панорамное остекление и окно в ванной комнате всё это уже существует на рынке недвижимости Липецка.
И обусловлено это спросом со стороны покупателей.
Так что же вызвало Резонанс?
В минувшую субботу компания «Ремстройсервис» праздновала юбилейный день рождения! 25 лет успешной работы команды профессионалов!
И праздник проходил не где-то в ресторане, а в так полюбившимся жильцам и гостям жилом комплексе «Романово. Русская Мечта»!
Помимо праздничной программы и развлечений для детей, была организованна экскурсия для всех желающих. Каждый смог посмотреть и забронировать квартиры в первом квартале таунхаусов «Айвазовский», который скоро будет сдан. Это комплекс, состоящий из четырех двухэтажных домов, в которых находится 26 квартир с собственным закрытым двором. Два парковочных места рассчитано на каждую квартиру.
Давайте уже сами посмотрим на это своими глазами:
https://vk.com/video6776637_456239146?list=7dbfa6a85e52070d6e
Подробности в социальных сетях: ВК vk.com/romanovo48 и Инстаграм https://www.instagram.com/rem_stroy_servis/
Кстати, сам коллектив отмечал свой юбилей в строящимся здании нового большого ресторана, что очень символично!
Застройщик АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС»