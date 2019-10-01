Тренды на 2020 год в строящихся жилых домах

Уже никого не удивишь дизайнерским ремонтом входной группы в новостройке, не удивишь газоном и деревцем, которое чуть выше, современной спортивной и детской площадкой во дворе.

Совершенно поменялась и планировка квартир - увеличились и объединились кухни-гостиные, а спальни стали меньше, появились гардеробные.

Панорамное остекление и окно в ванной комнате всё это уже существует на рынке недвижимости Липецка.

И обусловлено это спросом со стороны покупателей.

Так что же вызвало Резонанс?

В минувшую субботу компания «Ремстройсервис» праздновала юбилейный день рождения! 25 лет успешной работы команды профессионалов!

И праздник проходил не где-то в ресторане, а в так полюбившимся жильцам и гостям жилом комплексе «Романово. Русская Мечта»!

Помимо праздничной программы и развлечений для детей, была организованна экскурсия для всех желающих. Каждый смог посмотреть и забронировать квартиры в первом квартале таунхаусов «Айвазовский», который скоро будет сдан. Это комплекс, состоящий из четырех двухэтажных домов, в которых находится 26 квартир с собственным закрытым двором. Два парковочных места рассчитано на каждую квартиру.

Давайте уже сами посмотрим на это своими глазами:

https://vk.com/video6776637_456239146?list=7dbfa6a85e52070d6e

Подробности в социальных сетях: ВК vk.com/romanovo48 и Инстаграм https://www.instagram.com/rem_stroy_servis/

Кстати, сам коллектив отмечал свой юбилей в строящимся здании нового большого ресторана, что очень символично!

Застройщик АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС»

Продажа домов блокированной застройки осуществляется после получения разрешения на ввод в эксплуатацию по договору купли продажи.



