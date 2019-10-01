Происшествия

сегодня, 09:48

Житель Липецкой области избил своего знакомого березовым суком

8 934
#побои #кража
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Житель Липецкой области избил своего знакомого березовым суком

А на вокзале — обокрал пассажира.

Мировой судья СУ №3 Усманского района рассмотрела уголовное дело в отношении жителя Липецкой области, обвиняемого в побоях и краже. Мужчина еще до вынесения вердикта признался в преступлениях.

Драка произошла вечером 17 августа 2018 года. Пьяный подсудимый пришел к дому своего знакомого и из-за ничтожного предлога начал с ним ссориться. Хозяин дома вышел к своему незваному гостю, и начался конфликт. В ходе выяснения отношений гость схватил из кучи веток большой сук березы и ударил им своего оппонента. Врачи диагностировали у потерпевшего сотрясение головного мозга и раны на лбу, которые квалифицируются как причинившее легкий вред здоровью.

Кроме того, 4 января 2019 года подсудимый совершил кражу в зале ожидания вокзала железнодорожной станции. Он украл с лавочки пакет, в котором находились личные вещи пассажира: подарочный набор для бритья, зарядное устройство для мобильного телефона, мужская сумка, а также 3 500 рублей. Подозреваемого в течение часа задержали сотрудники линейного пункта полиции.

Суд вынес обвинительный приговор и наказал подсудимого 320 часами обязательных работ.
8 934
#побои #кража
1

Комментарии (8)

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сук каштановый

20 минут назад
Участковый, нет из русия из под пердусия
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Инопланетянин

25 минут назад
Вспомнил старий анекдот. Началник ударил 0подчиненого тот подал в суд. Суд приговорил 100 руб штраф. Рабочий этот даёт сылную пощочину судью и говорит, мне некогда денги принесет сам забирешь. Так что надо было с берёзовим суком ходит в суд.
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Участковый

54 минуты назад
Нападавший был хохол
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Усман

сегодня, 10:09
Он из него беса выгонял только осиновый кол подруку не попал пришлось березовым.
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Рикитави

сегодня, 10:06
Житель, да ещё точно такие же умные сидят в думе и придумывают, принимают дебильный законы.
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Западник

сегодня, 10:04
Биомусор избил, биомусор украл. Духовность и скрепы биомусора как раз для телевидения, его надо другим биомусорам показывать.
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селянин

сегодня, 09:59
Когда к тебе приходят во двор и начинают качать права,то надо сразу мочить,даже если на глушняк,то это будет самооборона на своей территории...
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Житель

сегодня, 09:56
Житель избил СВОЕ знакомого. Эхехе, вы неисправимы. Кол с минусом Вам по русскому языку.
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