Житель Липецкой области избил своего знакомого березовым суком

А на вокзале — обокрал пассажира.

Мировой судья СУ №3 Усманского района рассмотрела уголовное дело в отношении жителя Липецкой области, обвиняемого в побоях и краже. Мужчина еще до вынесения вердикта признался в преступлениях.



Драка произошла вечером 17 августа 2018 года. Пьяный подсудимый пришел к дому своего знакомого и из-за ничтожного предлога начал с ним ссориться. Хозяин дома вышел к своему незваному гостю, и начался конфликт. В ходе выяснения отношений гость схватил из кучи веток большой сук березы и ударил им своего оппонента. Врачи диагностировали у потерпевшего сотрясение головного мозга и раны на лбу, которые квалифицируются как причинившее легкий вред здоровью.



Кроме того, 4 января 2019 года подсудимый совершил кражу в зале ожидания вокзала железнодорожной станции. Он украл с лавочки пакет, в котором находились личные вещи пассажира: подарочный набор для бритья, зарядное устройство для мобильного телефона, мужская сумка, а также 3 500 рублей. Подозреваемого в течение часа задержали сотрудники линейного пункта полиции.



Суд вынес обвинительный приговор и наказал подсудимого 320 часами обязательных работ.