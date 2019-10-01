16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 сентября в Грязях на пешеходном переходе через улицу 30 лет Победы 36-летний водитель «Ниссана» сбил 16-летнюю девушку, которая с травмами была доставлена в больницу.В Липецке в половине одиннадцатого дня на улице Московской столкнулись «Шевроле» и «Рено». В аварии пострадал 49-летний водитель «Рено» - он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.Около девяти часов вечера на улице Папина с 51-летний водитель «Форда» сбил 35-летнего пешехода. С травмой мужчину госпитализировали.За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1279 нарушений ПДД.За неиспользование ремней безопасности дорожные полицейские привлекли 51 водителя.С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 968 случаев превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 17 нарушений правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.Так же было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.