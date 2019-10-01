Происшествия
сегодня, 09:31
16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 сентября в Грязях на пешеходном переходе через улицу 30 лет Победы 36-летний водитель «Ниссана» сбил 16-летнюю девушку, которая с травмами была доставлена в больницу.
В Липецке в половине одиннадцатого дня на улице Московской столкнулись «Шевроле» и «Рено». В аварии пострадал 49-летний водитель «Рено» - он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
Около девяти часов вечера на улице Папина с 51-летний водитель «Форда» сбил 35-летнего пешехода. С травмой мужчину госпитализировали.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1279 нарушений ПДД.
За неиспользование ремней безопасности дорожные полицейские привлекли 51 водителя.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 968 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 17 нарушений правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.
Так же было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Липецке в половине одиннадцатого дня на улице Московской столкнулись «Шевроле» и «Рено». В аварии пострадал 49-летний водитель «Рено» - он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
Около девяти часов вечера на улице Папина с 51-летний водитель «Форда» сбил 35-летнего пешехода. С травмой мужчину госпитализировали.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1279 нарушений ПДД.
За неиспользование ремней безопасности дорожные полицейские привлекли 51 водителя.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 968 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 17 нарушений правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.
Так же было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Вот вам
гинеколог
шла через шоссе и сосала сушку
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Ч
Один
Анна
автоледи