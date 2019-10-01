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16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

8 1694
#Авария #ДТП
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16-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 сентября в Грязях на пешеходном переходе через улицу 30 лет Победы 36-летний водитель «Ниссана» сбил 16-летнюю девушку, которая с травмами была доставлена в больницу.

В Липецке в половине одиннадцатого дня на улице Московской столкнулись  «Шевроле» и «Рено». В аварии пострадал 49-летний водитель «Рено» - он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

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Около девяти часов вечера на улице Папина с 51-летний водитель «Форда» сбил 35-летнего пешехода. С травмой мужчину госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1279 нарушений ПДД.

За неиспользование ремней безопасности дорожные полицейские привлекли  51 водителя.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 968 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 17 нарушений правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

8 1694
#Авария #ДТП
1

Комментарии (8)

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Вот вам

5 минут назад
автоледи, читать не умеешь? Написано "на пешеходном переходе". Впрочем, ты - не леди, а водила
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гинеколог

16 минут назад
автоледи, миламу по телефону мозг компосируют. как и ты звЯзда
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шла через шоссе и сосала сушку

17 минут назад
16-летняя девушка. И не слышала города вокруг. Записи гинеколога
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1111

20 минут назад
На пешеходном переходе тоже надо смотреть по сторонам
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Ч

26 минут назад
" Анна " , я всё время об этом упоминаю тоже .
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Один

55 минут назад
Пешеход всегда прав!)
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Анна

сегодня, 10:03
Сегодня была свидетелет того как молодая девушка с гордо поднятой головой браво шла по переходу на красный свет для пешеходов,Хотелось спросить,Ты ,что бесмертная Водитель получит год или два условно,ну максимум 5 лет и выйдет а ты в лучшем случае на месте копыта откинешь,в худшем остаток жизни на лампочку гавкать будешь,Машины то не материализуются не откуда,смотреть по сторонам надо
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автоледи

сегодня, 09:43
Куда люди смотрят,когда дорогу переходят,машины же едут!
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