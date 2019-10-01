Общество

40 минут назад

Липчане выступили против строительства выставочного зала

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#публичные слушания #строительство
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Липчане выступили против строительства выставочного зала

Новое здание хотели поставить во дворах многоэтажек.

Департамент градостроительства и архитектуру Липецка вынес заключение по результатам публичных слушаний, посвященные проектам строительства и реконструкции зданий. Из 11 вынесенных на слушания заявлений от строителей и владельцев зданий комиссия отклонила три. Среди них — строительство выставочного зала.

По планам строителей здание должно было появиться во дворах жилых домов на улицы Терешковой, в районе железнодорожного вокзала. Под выставочный зал выделен участок возле дома №5. Местные жители выступили резко против проекта. Они указали, что сейчас на участке планируемого строительства находится детская площадка. Это место — единственное из поблизости расположенных зон для игр. Кроме того, двор закрытый, и новое здание приведет к нарушению прав местных жителей на благоприятные условия.

Вместе с проектом строительства выставочного зала комиссия отклонила заявления на реконструкцию жилого дома на улице Зареченская и строительство административного здания на улице Димитрова. В первом случае проект отклонили из-за возражения жильцов соседнего частного дома и признаков самостроя, во втором — из-за опасения, что вместо административного центра вырастет автомойка, и того, что участок и сейчас используется не по назначению.

Заключение по итогам публичных слушаний поступит на рассмотрение мэру Липецка. Главе города ставить последнюю визу и решать — кто будет строить в Липецке, а кто — нет.
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#публичные слушания #строительство
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Комментарии (5)

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гость

5 минут назад
Хохохо, новые технологии опробывают , ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ! АГА !
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Хохохо

10 минут назад
Строить там,где удобно потом переделать в пятерочку или пивняк.
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гость

12 минут назад
Выставочный зал ? ХА-ХА ! Кто был застройщиком и заказчиком этого т.н. выставочного зала ?
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гость

13 минут назад
МОЛОДЦЫ ЖИТЕЛИ! Произошла настоящая консолидация граждан !
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МЕСТНЫЙ

18 минут назад
А ЧТО В ДЕПАРТАМЕНТЕ САМИ НЕ СООБРАЖАЮТ ГДЕ МОЖНО СТРОИТЬ А ГДЕ НЕЛЬЗЯ?
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