Липчане выступили против строительства выставочного зала

Новое здание хотели поставить во дворах многоэтажек.

Департамент градостроительства и архитектуру Липецка вынес заключение по результатам публичных слушаний, посвященные проектам строительства и реконструкции зданий. Из 11 вынесенных на слушания заявлений от строителей и владельцев зданий комиссия отклонила три. Среди них — строительство выставочного зала.



По планам строителей здание должно было появиться во дворах жилых домов на улицы Терешковой, в районе железнодорожного вокзала. Под выставочный зал выделен участок возле дома №5. Местные жители выступили резко против проекта. Они указали, что сейчас на участке планируемого строительства находится детская площадка. Это место — единственное из поблизости расположенных зон для игр. Кроме того, двор закрытый, и новое здание приведет к нарушению прав местных жителей на благоприятные условия.



Вместе с проектом строительства выставочного зала комиссия отклонила заявления на реконструкцию жилого дома на улице Зареченская и строительство административного здания на улице Димитрова. В первом случае проект отклонили из-за возражения жильцов соседнего частного дома и признаков самостроя, во втором — из-за опасения, что вместо административного центра вырастет автомойка, и того, что участок и сейчас используется не по назначению.



Заключение по итогам публичных слушаний поступит на рассмотрение мэру Липецка. Главе города ставить последнюю визу и решать — кто будет строить в Липецке, а кто — нет.