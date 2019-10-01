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За неделю в Липецке автоинспекторы выявили более ста нарушений правил парковки

27 641
#парковки #автохамы
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За неделю в Липецке автоинспекторы выявили более ста нарушений правил парковки

На штрафстоянку эвакуированы 34 автомобиля.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 333 нарушения правил парковки. Из них 224 случая были зафиксированы в автоматическом режиме, 109 – выявили автоинспекторы при непосредственном несении службы.

По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.

На специализированную стоянку было перемещено 34 автомобиля, сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Напомним, что 25 сентября в администрации Липецкой области представители заинтересованных ведомств обсуждали недостаток парковочных мест во дворах и способы противодействия парковкам с нарушениями правил на улицах города. После совещания у Игоря Артамонова в Липецке началась масштабная кампания по выявлению нарушений правил парковки.

27 641
#парковки #автохамы
1

Комментарии (27)

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Как гость
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гость

51 секунду назад
Автолюбитель, ну , так всё сходится ГОРОДСКИЕ решили НАВЕСТИ порядок ! А что разве не так ?
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Адекватный человек

1 минуту назад
Местный, полностью согласен с Вами!
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гость

2 минуты назад
Алиса, БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПАРКОВКИ разные вещи ! А ты не знала ? ;-)
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гость

3 минуты назад
Анна, ГРЯЗЬ ПОД НОГАМИ или ПОД КОЛЁСАМИ ? Ну , ты же СКАЗОЧНО БОГАТАЯ у НАС ! Нафига тебе ЛИПЕЦК с выбросами ? Пусть тебе приснится Пальма де Майорка !
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Автолюбитель

3 минуты назад
житель, Огорчу Вас, но в Липецке и живет одна деревня и Вы в том числе деревня, которая возомнила себя городскими и умничают по поводу машин, давно из колхоза выбрались, строите из себя не пойми что.
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Анна

5 минут назад
гость, Вредны для здоровья выбросы НЛМК, а грязь под ногами еще ни кому не навредила!
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Алиса

6 минут назад
Бюджет Липецка походу "голодный" после ремонта Быханова сада, решили штрафами задушить, чтоб казну пополнить! Сначала надо город благоустроить, что бы были парковки, а потом уж реальных "автохамов" искать.
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гость

7 минут назад
УДОБНО только ТРУСЫ через голову одевать ! Жильцы , что не водители ? Не могут собраться и решить как ИМ надо ? Или утопать в грязи полезно для здоровья ?
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житель

8 минут назад
Колхозникам всегда не угодишь,им пространство нужно у дома,чтоб пару-тройку мест свободных было(огороженных цепью),пивнуха на 1-этаже,бабки под окнами торговали,шашлычек на газоне пожарить,все как в деревне....
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гость

9 минут назад
Счетовод, высказался ,ну иди покажи ГИБДД , как надо работать , делов-то !
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