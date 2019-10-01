Общество
сегодня, 08:27
За неделю в Липецке автоинспекторы выявили более ста нарушений правил парковки
На штрафстоянку эвакуированы 34 автомобиля.
За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили в Липецке 333 нарушения правил парковки. Из них 224 случая были зафиксированы в автоматическом режиме, 109 – выявили автоинспекторы при непосредственном несении службы.
По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.
На специализированную стоянку было перемещено 34 автомобиля, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
Напомним, что 25 сентября в администрации Липецкой области представители заинтересованных ведомств обсуждали недостаток парковочных мест во дворах и способы противодействия парковкам с нарушениями правил на улицах города. После совещания у Игоря Артамонова в Липецке началась масштабная кампания по выявлению нарушений правил парковки.
По всем фактам вынесены постановления по делам об административных правонарушениях.
На специализированную стоянку было перемещено 34 автомобиля, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
Напомним, что 25 сентября в администрации Липецкой области представители заинтересованных ведомств обсуждали недостаток парковочных мест во дворах и способы противодействия парковкам с нарушениями правил на улицах города. После совещания у Игоря Артамонова в Липецке началась масштабная кампания по выявлению нарушений правил парковки.
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