Пропавший пенсионер нашелся

30 сентября волонтёрам ЛООО "Поиск пропавших детей" поступила информация о пропаже человека пожилого возраста. Волонтёры выехали к месту пропажи. Были осмотрены все близлежащие территории, осуществлён прозвон больниц.



Через некоторое время в полицию поступило свидетельство о возможном местонахождении пропавшего. Информация была передана волонтёрам. Горбунов М.Я. был найден сотрудниками ППС совместно с волонтёрами ЛООО "Поиск пропавших детей" на ул. Космонавтов.