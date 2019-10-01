Происшествия

23 минуты назад

Пропавший пенсионер нашелся

86
#Поиск пропавших
Пропавший пенсионер нашелся
30 сентября волонтёрам ЛООО "Поиск пропавших детей" поступила информация о пропаже человека пожилого возраста. Волонтёры выехали к месту пропажи. Были осмотрены все близлежащие территории, осуществлён прозвон больниц.

Через некоторое время в полицию поступило свидетельство о возможном местонахождении пропавшего. Информация была передана волонтёрам. Горбунов М.Я.  был найден сотрудниками ППС совместно с  волонтёрами ЛООО "Поиск пропавших детей" на ул. Космонавтов.
86
#Поиск пропавших

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Выезд на встречную полосу попал на видео регистратора
#дтп #нарушение
23
Выезд на встречную полосу попал на видео регистратора

вчера, 19:54

Происшествия
На перекрестке 60 лет СССР и Стаханова ГАЗель ушла в дрифт, едва не перевернувшись
#дтп
30
На перекрестке 60 лет СССР и Стаханова ГАЗель ушла в дрифт, едва не перевернувшись

вчера, 19:50

Происшествия
83-летний пенсионер пропал в районе Сокола
#пропавшие без вести
6
83-летний пенсионер пропал в районе Сокола

вчера, 18:48

Происшествия
Товаровед «Магнита» оплатила свой кредит деньгами магазина
#растрата #магазин #кредит
10
Товаровед «Магнита» оплатила свой кредит деньгами магазина

вчера, 17:28

Происшествия
8 припаркованных не по правилам машин эвакуированы с улиц Липецка
#парковка
157
8 припаркованных не по правилам машин эвакуированы с улиц Липецка

вчера, 15:55

Происшествия
«Напряжение в розетке 417 вольт – у нас вся техника погорела»
#напряжение #ток #проводка
42
«Напряжение в розетке 417 вольт – у нас вся техника погорела»

вчера, 15:52

Происшествия