Три улицы в Липецкой области названы в честь известных музыкантов

Музыкант "Пикника", липчанин Марат Корчемный, пообещал покрасить забор на своей "именной" улице или посадить дерево

Как сообщает Национальная служба новостей , деревня Синявка Липецкой области после юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» переименовала три своих улицы в честь известных российских рок-музыкантов. Большой Сукачевский переулок назван в честь Гарика Сукачева, Малый Галанинский переулок – Сергея Галанина, улица Марата Корчемного получила имя бас-гитариста и бэк-вокалиста рок-группы «Пикник» Марата Корчемного.

В деревню Синявка Марата Корчемного пока не приглашали, рассказал музыкант в эфире НСН. Однако он сам намерен отправиться в Липецкую область, на свою родину, чтобы сделать ответный шаг.

«Придется поехать туда, дерево посадить, забор какой-нибудь покрасить», – заявил Корчемный.

Впрочем, к появлению в топонимике деревни улицы своего имени музыкант «Пикника» призвал поклонников относиться без лишней серьезности.

«Я к этому отношусь с юмором. С какой стороны к этому вопросу не подходи, эта история вызывает у меня улыбку. Не надо к этому относиться серьезно. Причиной этой истории был Сукачев и Галанин, а я в эту компанию попал, скорее всего, потому что неподалеку там родился – в Липецке. Мне приятно быть в компании таких хороших людей», – отметил Марат Корчемный.

В решении Совета депутатов сельского поселения Бутырский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области, которое имеется с распоряжении НСН, сообщается, что ранее улица Марата Корчемного называлась Крымская. Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.

Как уже сообщал GOROD48, гитарист группы "Пикник" Марат Корчемный - коренной липчанин, проживший в Липецке большую часть своей жизни, а Игорь Сукачев и Сергей Галанин - выпускники липецкого училища культуры, который раньше располагался в Задонске. Будучи студентами задонского культпросвета Сукачев и Галанин создали группу "Бригада-С" принесшую им всесоюзную славу.

Фото: riavrn.ru







