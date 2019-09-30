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Три улицы в Липецкой области названы в честь известных музыкантов

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#Задонск #"Пикник" #Корчемный #
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Три улицы в Липецкой области названы в честь известных музыкантов

Музыкант "Пикника", липчанин Марат Корчемный, пообещал покрасить забор на своей "именной" улице или посадить дерево

Как сообщает Национальная служба новостей, деревня Синявка Липецкой области после юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» переименовала три своих улицы в честь известных российских рок-музыкантов. Большой Сукачевский переулок назван в честь Гарика Сукачева, Малый Галанинский переулок – Сергея Галанина, улица Марата Корчемного получила имя бас-гитариста и бэк-вокалиста рок-группы «Пикник» Марата Корчемного.

В деревню Синявка Марата Корчемного пока не приглашали, рассказал музыкант в эфире НСН. Однако он сам намерен отправиться в Липецкую область, на свою родину, чтобы сделать ответный шаг.

«Придется поехать туда, дерево посадить, забор какой-нибудь покрасить», – заявил Корчемный.

Впрочем, к появлению в топонимике деревни улицы своего имени музыкант «Пикника» призвал поклонников относиться без лишней серьезности.

«Я к этому отношусь с юмором. С какой стороны к этому вопросу не подходи, эта история вызывает у меня улыбку. Не надо к этому относиться серьезно. Причиной этой истории был Сукачев и Галанин, а я в эту компанию попал, скорее всего, потому что неподалеку там родился – в Липецке. Мне приятно быть в компании таких хороших людей», – отметил Марат Корчемный.

В решении Совета депутатов сельского поселения Бутырский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области, которое имеется с распоряжении НСН, сообщается, что ранее улица Марата Корчемного называлась Крымская. Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.

Как уже сообщал GOROD48, гитарист группы "Пикник" Марат Корчемный - коренной липчанин, проживший в Липецке большую часть своей жизни, а Игорь Сукачев и Сергей Галанин - выпускники липецкого училища культуры, который раньше располагался в Задонске. Будучи студентами задонского культпросвета Сукачев и Галанин создали группу "Бригада-С" принесшую им всесоюзную славу.

Фото: riavrn.ru



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#Задонск #"Пикник" #Корчемный #
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Комментарии (10)

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Сашок

14 минут назад
фанат, А "Х*й Забей" ещё КЛЁВАЯ раньше группа была, там даже Хлебникова с Глызиным пели!)))
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Перри Мейсон

18 минут назад
fed, не, ну я бы ещё понял, если бы улицу Ленина переименовать в улицу Леннона, но в улицу Горшка...)))
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фанат

26 минут назад
жока, я ещё помню рок-группу Оргазм Нострадамуса.
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fed

35 минут назад
фанат, выдвигай инциативу. Я за! ул Ленина переименовать в Горшенина. Горшок был здесь раза два.
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Господин Ваш !

36 минут назад
Вы какую страну представляете здесь в России ?
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жока

38 минут назад
фанат, внатуре. еще свинью вспомни из автоматических удовлетворителей))
ответить

И в честь

38 минут назад
этих придурков называть улицы!Да вы что опупели господа !
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жока

39 минут назад
Ваш, это наша история дурачок. причем ссср, это лучшее за всю историю что было с россией. что на замену предложишь? я уверен какую нибудь тупость.
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фанат

40 минут назад
а где улица Горшка ?
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Ваш

54 минуты назад
Лучше бы улицы Ленина и советскую переименовали
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