Происшествия

сегодня, 19:50

На перекрестке 60 лет СССР и Стаханова ГАЗель ушла в дрифт, едва не перевернувшись

14 1586
#дтп
3
На перекрестке 60 лет СССР и Стаханова ГАЗель ушла в дрифт, едва не перевернувшись

ГАЗель поехала на красный  и попала под удар легковушки

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Сегодня на перекрестке 60 лет СССР|Стаханова произошло столкновение легковушки и грузовичка ГАЗель, которая поехала на красный сигнал светофора и попала под удар. При этом ГАЗель чуть не перевернулась, устроив дрифт, проехав задом и остановившись на пешеходном переходе. 
14 1586
#дтп
3

Комментарии (14)

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#4#

10 минут назад
Терпеть не могу хитровывернутых как мудак на легковушке.Встретились два одинаковых дятла.
ответить

123

11 минут назад
чёрт с лоховскими номерами
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кацо

13 минут назад
олень с правой полосы
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Dlad

17 минут назад
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://rebrand.ly/jcaz7a и мой номер теперь не видно гаишникам вообще!
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.издой глаза обшиты

31 минуту назад
зенки протри, Сам протри,в средней и крайне левой все стояли
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Артем

32 минуты назад
встретились два контрацептива, поделом
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зенки протри

40 минут назад
сосед, белая легковушка ехала по средней полосе, а не по правой крайней. Посмотри внимательно видеозапись.
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сосед

сегодня, 20:20
А этот то .андон на белой легковушке,хотел наипать всех,с правой полосы(которая только на право)в левую ушел.Серая машинка прочухала,что гоблин летит,а этот от радости попер.Корочи оба чушки.
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сосед

сегодня, 20:19
А этот то .андон на белой легковушке,хотел наипать всех,с правой полосы(которая только на лево)в левую ушел.Серая машинка прочухала,что гоблин летит,а этот от радости попер.Корочи оба чушки.
ответить

жуть-жуткая!

сегодня, 20:17
Совсем сдурел! Куда он летел на красный цвет светофора? Блин, обкумаренный 99 %...... Хорошо , что люди-пешеходы не пострадали......
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