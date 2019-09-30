На перекрестке 60 лет СССР и Стаханова ГАЗель ушла в дрифт, едва не перевернувшись

ГАЗель поехала на красный и попала под удар легковушки

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Сегодня на перекрестке 60 лет СССР|Стаханова произошло столкновение легковушки и грузовичка ГАЗель, которая поехала на красный сигнал светофора и попала под удар. При этом ГАЗель чуть не перевернулась, устроив дрифт, проехав задом и остановившись на пешеходном переходе.