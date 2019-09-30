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34 минуты назад

Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса

На свадебной церемонии гуляли более 10 тысяч гостей

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, сообщает ТАСС.

В этот день в брак вступили сразу 30 пар 16 разных национальностей. Эта свадьба побила сразу 2 мировых рекорда. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая многонациональная свадьба и самым большим количеством гостей.

Самой молодой паре исполнилось 19 лет, а самая пожилая пара сыграла свою бриллиантовую свадьбу. Оба достижения были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

На массовой дербентской свадьбе выступили хореографический ансамбль "Гюнеш", популярные артисты дагестанской эстрады, актеры театров, а также государственный заслуженный академический ансамбля танца Дагестана "Лезгинка".
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