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Липецкая вечЁрка: новый вице-губернатор, поклонники ЗОЖ и оставшиеся без тепла

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: новый вице-губернатор, поклонники ЗОЖ и оставшиеся без тепла

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 30 сентября.

Александр Рябченко назначен заместителем главы администрации Липецкой области. Он родился в 1987 году в городе Новый Уренгой Тюменской области. В 2009 году окончил Государственный университет управления, в 2014 году – Сингапурский институт управления и развития. Рябченко будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, работу региональных управлений физической культуры и спорта, ЗАГС и архивов, административных органов и ряд других направлений.

В Липецкой области стало больше ЗОЖников. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. Липецкая область заняла 32 строчку рейтинга, поднявшись за год на пять позиций. Липчане по приверженности здоровому образу жизни оказались между москвичами и жителями Тверской области.

Тем временем многие дома до сих пор не получили тепло. В 2270 дома подано тепло. Но 330 домов остаются без тепла, сообщила на брифинге в мэрии Липецка председатель Департамента ЖКХ Юлия Кобанцова. 184 дома из 330 официально не имеют управляющих компаний. До завтра будет ясно, подключены они или нет.

3 октября в мэрии Липецка состоятся публичные слушания по вопросу реконструкции улицы Баумана – от Заводской площади до пересечения с развязкой автодороги Орел-Тамбов. Всех желающих высказаться по этому проекту ждут в департаменте градостроительства. Пока главная задача городских властей – сделать улицу Баумана единым целым, то есть выделить в обособленный кадастровый адрес, который пока обременен сервитутами. Например, по участку проходит кабельная канализация, на планируемой под реконструкцию площади, а это – почти 7 га, есть недвижимость частного бизнеса.


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#вечерка

Комментарии (2)

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Я

11 минут назад
Липецк город бедный
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Какие люди

52 минуты назад
Дали тепло-молодцы! Сегодня отключили- температурный режим! Но горячую воду зачем отключать каждый день? Уже ни счётчики,ни смесители не выдерживают смены режима работы! * !!!!!!!
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