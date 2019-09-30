В мире

45 минут назад

В Голландии арестовали попугая за кражу из магазина

132
В Голландии арестовали попугая за кражу из магазина

Птица оказалась в тюрьме

Сотрудники правоохранительных органов голландского города Утрехт арестовали местного жителя вместе с его попугаем. Снимок, на котором пернатый арестант находится за решеткой, появился в Сети, передает МИР.

По словам полицейских, 26 сентября им поступила информация о магазинной краже. Прибыв на место, следователи арестовали вора. На плече у злоумышленника сидел попугай – он также был доставлен в изолятор. В скором времени стражи порядка поняли, что у них нет клетки для птицы. В итоге птицу поместили в одну клетку с грабителем.



132

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина
В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

вчера, 14:14

В мире
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

вчера, 14:12

В мире
Лукашенко жёстко подставил Путина, отказав в размещении авиабазы
Лукашенко жёстко подставил Путина, отказав в размещении авиабазы

вчера, 13:36

В мире
США уличили в неумении заканчивать войны
США уличили в неумении заканчивать войны

вчера, 13:04

В мире
Щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
Щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи

вчера, 12:00

В мире
Илон Маск сообщил, что не верит в инопланетян
Илон Маск сообщил, что не верит в инопланетян

вчера, 11:07

В мире