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45 минут назад
В Голландии арестовали попугая за кражу из магазина
Птица оказалась в тюрьме
Сотрудники правоохранительных органов голландского города Утрехт арестовали местного жителя вместе с его попугаем. Снимок, на котором пернатый арестант находится за решеткой, появился в Сети, передает МИР.
По словам полицейских, 26 сентября им поступила информация о магазинной краже. Прибыв на место, следователи арестовали вора. На плече у злоумышленника сидел попугай – он также был доставлен в изолятор. В скором времени стражи порядка поняли, что у них нет клетки для птицы. В итоге птицу поместили в одну клетку с грабителем.
По словам полицейских, 26 сентября им поступила информация о магазинной краже. Прибыв на место, следователи арестовали вора. На плече у злоумышленника сидел попугай – он также был доставлен в изолятор. В скором времени стражи порядка поняли, что у них нет клетки для птицы. В итоге птицу поместили в одну клетку с грабителем.