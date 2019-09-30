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Жителя Екатеринбурга будут судить за изнасилование детей
В Екатеринбурге 20-летнего местного жителя будут судить за изнасилование двух девочек 14 и 11 лет, сообщает издание NGZT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области.
Преступления были совершены в апреле-мае 2019 года в уральской столице. В первый раз обвиняемый выследил 14-летнюю девочку у магазина, после чего вошел вместе с ней в подъезд многоквартирного дома, где и изнасиловал подростка. Во втором случае подсудимый заметил 11-летнюю школьницу в автобусе. Он вышел вместе с ней на остановке, а затем подкараулил девочку в малолюдном месте.
Дело передано в суд. Мужчина обвиняется по статье "Действия сексуального характера в отношении малолетних, совершенные с применением насилия". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых уточнил, что насильника поймали полицейские после сообщений от граждан.
Преступления были совершены в апреле-мае 2019 года в уральской столице. В первый раз обвиняемый выследил 14-летнюю девочку у магазина, после чего вошел вместе с ней в подъезд многоквартирного дома, где и изнасиловал подростка. Во втором случае подсудимый заметил 11-летнюю школьницу в автобусе. Он вышел вместе с ней на остановке, а затем подкараулил девочку в малолюдном месте.
Дело передано в суд. Мужчина обвиняется по статье "Действия сексуального характера в отношении малолетних, совершенные с применением насилия". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых уточнил, что насильника поймали полицейские после сообщений от граждан.