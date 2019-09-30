В России

сегодня, 16:56

Минтруд планирует проиндексировать пенсии с 1 января

167
Минтруд планирует проиндексировать пенсии с 1 января

Изменения превысят уровень ожидаемой инфляции

Пенсия увеличится в среднем до 15 тыс. рублей с 1 января 2020 года в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Ожидается, что изменения превысят уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%).

Так, среднегодовое повышение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров зафиксируется на отметке 1 тыс. рублей. Сумма страховых пенсий по старости для неработающих составит в среднем 16,4 тыс. рублей.

Страховые пенсии будут увеличены на 6,6%, социальные — на 7% в следующем году.

В Минтруде уточнили, что повышение затронет почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.


167

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса

31 минуту назад

В России
Жителя Екатеринбурга будут судить за изнасилование детей
Жителя Екатеринбурга будут судить за изнасилование детей

57 минут назад

В России
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне

сегодня, 16:30

В России
Россияне назвали «границу бедности»
Россияне назвали «границу бедности»

сегодня, 15:05

В России
Павлу Устинову реальный срок заменили на условный
2
Павлу Устинову реальный срок заменили на условный

сегодня, 15:00

В России
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке

сегодня, 14:01

В России