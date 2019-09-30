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Минтруд планирует проиндексировать пенсии с 1 января
Изменения превысят уровень ожидаемой инфляции
Пенсия увеличится в среднем до 15 тыс. рублей с 1 января 2020 года в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Ожидается, что изменения превысят уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%).
Так, среднегодовое повышение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров зафиксируется на отметке 1 тыс. рублей. Сумма страховых пенсий по старости для неработающих составит в среднем 16,4 тыс. рублей.
Страховые пенсии будут увеличены на 6,6%, социальные — на 7% в следующем году.
В Минтруде уточнили, что повышение затронет почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.
Ожидается, что изменения превысят уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%).
Так, среднегодовое повышение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров зафиксируется на отметке 1 тыс. рублей. Сумма страховых пенсий по старости для неработающих составит в среднем 16,4 тыс. рублей.
Страховые пенсии будут увеличены на 6,6%, социальные — на 7% в следующем году.
В Минтруде уточнили, что повышение затронет почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.