В России

сегодня, 16:30

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне

233
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне

Шантажом пара заставляла пострадавших платить им деньги

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

По имеющейся информации, женщина находила мужчин в соцсетях и приглашала их вдвоем отдохнуть в сауне. Затем пара, угрожая ножом, удерживала и насиловала потерпевших, снимая происходящее на видео. Позднее жертв шантажировали записями, вымогая деньги — сумма достигала 18 тысяч рублей.

Как установило следствие, сообщники совершили как минимум три нападения. В настоящее время уголовное дело о незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения.
233

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса

31 минуту назад

В России
Жителя Екатеринбурга будут судить за изнасилование детей
Жителя Екатеринбурга будут судить за изнасилование детей

58 минут назад

В России
Минтруд планирует проиндексировать пенсии с 1 января
Минтруд планирует проиндексировать пенсии с 1 января

сегодня, 16:56

В России
Россияне назвали «границу бедности»
Россияне назвали «границу бедности»

сегодня, 15:05

В России
Павлу Устинову реальный срок заменили на условный
2
Павлу Устинову реальный срок заменили на условный

сегодня, 15:00

В России
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке

сегодня, 14:01

В России