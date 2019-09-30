В России
сегодня, 16:30
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне
Шантажом пара заставляла пострадавших платить им деньги
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
По имеющейся информации, женщина находила мужчин в соцсетях и приглашала их вдвоем отдохнуть в сауне. Затем пара, угрожая ножом, удерживала и насиловала потерпевших, снимая происходящее на видео. Позднее жертв шантажировали записями, вымогая деньги — сумма достигала 18 тысяч рублей.
Как установило следствие, сообщники совершили как минимум три нападения. В настоящее время уголовное дело о незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения.
По имеющейся информации, женщина находила мужчин в соцсетях и приглашала их вдвоем отдохнуть в сауне. Затем пара, угрожая ножом, удерживала и насиловала потерпевших, снимая происходящее на видео. Позднее жертв шантажировали записями, вымогая деньги — сумма достигала 18 тысяч рублей.
Как установило следствие, сообщники совершили как минимум три нападения. В настоящее время уголовное дело о незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения.