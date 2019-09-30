Общество

сегодня, 16:45

Назначен новый вице-губернатор Липецкой области

33 3158
#назначение
2
Назначен новый вице-губернатор Липецкой области

Александр Рябченко назначен заместителем главы администрации Липецкой области. 

Рябченко  будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, работу региональных управлений физической культуры и спорта, ЗАГС и архивов, административных органов и ряд других направлений.

Александр Николаевич Рябченко родился в 1987 году в городе Новый Уренгой Тюменской области. В 2009 году окончил Государственный университет управления, в 2014 году – Сингапурский институт управления и развития.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером по организации и управлению строительным производством ООО «Стройгазконсалтинг». С 2009 года по 2015-й занимал ряд должностей в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе работал помощником губернатора. В 2015-2017 годах – генеральный директор государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». Затем до 2018 года руководил государственным унитарным предприятием «Ямалгосснаб». С ноября 2018 года до настоящего назначения занимал должность управляющего делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
33 3158
#назначение
2

Комментарии (34)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

?

48 секунд назад
Ещё сопливый для такой должности. Опять чей-то сынуля.
ответить

селянин

2 минуты назад
У АРТамонова, Чтоб диплома Воронежского СХИ не было у кандидата.
ответить

Ну вот !

3 минуты назад
Ещё одним блатным дурачком стало больше, Хороший принцип Путина ,лишь бы друг, пускай и дурак !.
ответить

У АРТамонова

6 минут назад
спросить , по какому принципу интересно он подбирает кадры
ответить

ВВП

10 минут назад
Да ладно..очередной киндер сюрприз....толку один хрен никакого!!!Выбрали Фантомаса липецкие дебилы ..теперь радуйтесь!!!Вспомните Олежуню ...неплохой малый ведь был!!Малость туповат конечно.....зато свой ..не злой вообщеи то!!!
ответить

Явно не карьера это

11 минут назад
а какой то волшебник водил за руку и просил здесь посидеть , там посидеть , значит нулевой как и вся едрисня.
ответить

Рсдрп

11 минут назад
чем хуже- тем лучше.
ответить

НА СТО ПИ ....ЛО

14 минут назад
Путила говорить НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ , ДЕСКАТЬ СЛУГИ НАРОДА ТАК ПРОГОЛОСОВАЛИ КОТОРЫХ ВЫБРАЛ НАРОД Т.Е ТОТ КТО РЕГУЛЯРНО ПЛАТИТ НАЛОГИ . ЧТОБЫ ЧИНОВНИКИ ЖИЛИ В ШОКОЛАДЕ ВОТ ВАМ И Д А У Н
ответить

ПРАВДОРУБ

15 минут назад
Александр Рябченко приходится сыном известной на Ямале чиновницы Натальи Рябченко, занимающей должность представителя губернатора в Новом Уренгое и Надымском районе. Госпожа Рябченко приехала на Ямал из Липецкой области, а вот сын Александр родился уже в Новом Уренгое. Сразу после окончания вуза он замещал разные должности государственной службы, в том числе был помощником губернатора Ямала.
ответить

Сталин

24 минуты назад
Отменить "золотые парашюты" чиновникам нужно однозначно! И Путилина пора в отставку давно
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области растет поголовье свиней
2
В Липецкой области растет поголовье свиней

17 минут назад

Общество
«Если строители нарушили закон, их бы давно «хлопнули»
#Елец #разрушение #памятники культуры
3
«Если строители нарушили закон, их бы давно «хлопнули»

сегодня, 16:42

Общество
Липчанка отсудила 400% стоимости люксового внедорожника
#ржавчина
21
Липчанка отсудила 400% стоимости люксового внедорожника

сегодня, 16:38

Общество
Автобусы с садов будут ездить только до 18:00
#сад #автобус #транспорт
6
Автобусы с садов будут ездить только до 18:00

сегодня, 14:42

Общество
Золото сарматов покажут липчанам
#выставка
5
Золото сарматов покажут липчанам

сегодня, 14:35

Общество
В Липецке нашли брошенную «Мазду»
#автохлам
19
В Липецке нашли брошенную «Мазду»

сегодня, 14:03

Общество