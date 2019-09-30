Назначен новый вице-губернатор Липецкой области

Александр Рябченко назначен заместителем главы администрации Липецкой области.

Рябченко будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, работу региональных управлений физической культуры и спорта, ЗАГС и архивов, административных органов и ряд других направлений.



Александр Николаевич Рябченко родился в 1987 году в городе Новый Уренгой Тюменской области. В 2009 году окончил Государственный университет управления, в 2014 году – Сингапурский институт управления и развития.



Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером по организации и управлению строительным производством ООО «Стройгазконсалтинг». С 2009 года по 2015-й занимал ряд должностей в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе работал помощником губернатора. В 2015-2017 годах – генеральный директор государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». Затем до 2018 года руководил государственным унитарным предприятием «Ямалгосснаб». С ноября 2018 года до настоящего назначения занимал должность управляющего делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

