В России

сегодня, 15:05

Россияне назвали «границу бедности»

69
Россияне назвали «границу бедности»

Это следует из опроса «Левада-центра»

Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей страны, проведенного «Левада-центром», пишет РБК

Так, субъективная граница бедности на 11,6% выше, чем величина прожиточного минимума в России, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс рублей.

Также россияне полагают, что для поддержания достойного образа жизни человеку в среднем необходимо около 38,1 тыс рублей. В то же время среднедушевой доход в семьях участников опроса оказался значительно ниже этой цифры и составил 16,8 тыс рублей.

Как свидетельствуют результаты опроса, порядка 40 процентов участников исследования имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тысячи рублей.
69

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Павлу Устинову реальный срок заменили на условный
2
Павлу Устинову реальный срок заменили на условный

сегодня, 15:00

В России
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке

сегодня, 14:01

В России
Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%
1
Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%

сегодня, 08:32

В России
Банки массово тестируют новый способ платежей
Банки массово тестируют новый способ платежей

сегодня, 08:30

В России
Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море
Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

вчера, 15:18

В России
Волочкова помолилась о душе Заворотнюк при жизни
#Заворотнюк #Волочкова
Волочкова помолилась о душе Заворотнюк при жизни

вчера, 08:48

В России