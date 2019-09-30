В России
сегодня, 15:05
Россияне назвали «границу бедности»
Это следует из опроса «Левада-центра»
Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей страны, проведенного «Левада-центром», пишет РБК.
Так, субъективная граница бедности на 11,6% выше, чем величина прожиточного минимума в России, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс рублей.
Также россияне полагают, что для поддержания достойного образа жизни человеку в среднем необходимо около 38,1 тыс рублей. В то же время среднедушевой доход в семьях участников опроса оказался значительно ниже этой цифры и составил 16,8 тыс рублей.
Как свидетельствуют результаты опроса, порядка 40 процентов участников исследования имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тысячи рублей.
Так, субъективная граница бедности на 11,6% выше, чем величина прожиточного минимума в России, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс рублей.
Также россияне полагают, что для поддержания достойного образа жизни человеку в среднем необходимо около 38,1 тыс рублей. В то же время среднедушевой доход в семьях участников опроса оказался значительно ниже этой цифры и составил 16,8 тыс рублей.
Как свидетельствуют результаты опроса, порядка 40 процентов участников исследования имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тысячи рублей.