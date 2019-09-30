Интеграция Липецккомбанка под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» откроет новые возможности для клиентов

За 28 лет активной работы на территории области, «Липецккомбанк» зарекомендовал себя надежным партнером, а после интеграции планирует упрочить свои позиции на рынке. В настоящее время идет поэтапное объединение технологических платформ и продуктов банков. Юридическое слияние произойдет 15 ноября 2019 года.





«В результате присоединения банков группы под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» мы повысим эффективность управления и увеличим рентабельность бизнеса. Объединенная клиентская база Банка ЗЕНИТ превысит 450 тысяч физических лиц и 27 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. И это основа, с которой мы собираемся наращивать бизнес в регионах нашего присутствия», - отметил председатель Правления ПАО «Банк ЗЕНИТ» Олег Машталяр.

К слову, клиенты Липецккомбанка уже ждут новых изменений.

- Мне, как предпринимателю, иногда не хватает быстрой консультации, которую можно получить в call-центре — это позволило бы экономить время и оперативнее решать вопросы. Знаю, что после реорганизации такая услуга появится для юридических лиц — это дополнительный плюс продолжать работу с банком, - отмечает клиент Липецккомбанка директор ООО «Наст» Ольга Прусакова.

Кроме появления call-центра начнет действовать институт персональных менеджеров, где можно оперативно получать консультации. Более того, при переходе в банк ЗЕНИТ клиенты получают до трех месяцев бесплатного обслуживания.

Компании малого и среднего бизнеса в результате происходящих изменений получат расширенную продуктовую линейку: например, востребованные сегодня лизинг и факторинг.

- Для развития бизнеса периодически приходится брать кредиты. Знаю, что в Липецккомбанке после объединения с ЗЕНИТом планируют расширить их линейку — для нас это означает более широкий выбор удобной именно для нас программы, - считает генеральный директор «НП «Автотранс ВОА» Иван Семенихин.

Действительно, в Липецккомбанке планируют и дальше увеличивать долю бизнеса и расширить сеть объединенных офисов ЛКБ в общем кредитном портфеле. Это станет возможно благодаря участию в программах господдержки и запуску новых кредитных программ, в том числе для участников рынка госзаказа, овердрафт и залоговые кредиты.

- В целом процесс «горизонтальной интеграции» - это позитивный опыт для развития региональных банков. Самое важное, что реорганизация сделает для клиентов доступными банковские программы и продукты под единым брендом и на привлекательных условиях. А сама банковская группа сможет заявить о себе в банковском сообществе, как о крупном и устойчивом игроке, - пояснил генеральный директор ПАО «Липецккомбанк» Михаил Пожидаев. - Интеграция идет под слоганом «Надежность на общем основании».

Для нас важно, чтобы вопросы, которые возникают у клиентов, решались быстро. Поэтому прикладываются все усилия, чтобы процесс объединения не доставил им неудобств.

Основной акционер ПАО «Татнефть».

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