Происшествия

51 минуту назад

8 припаркованных не по правилам машин эвакуированы с улиц Липецка

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#парковка
8 припаркованных не по правилам машин эвакуированы с улиц Липецка

В Липецке продолжаются рейды по пресечению нарушений правил парковки

Предупреждение или штраф от нескольких сотен до 3 тысяч рублей ожидают 29 автовладельцев. 8 автомобилей эвакуированы. Таковы результаты рейда по пресечению нарушений правил парковки. 

Первой точкой сегодняшнего рейда стал двор дома по адресу ул. Титова 11/2. Здесь членами комиссии, а также сотрудниками управлений МВД и  ГИБДД обнаружены сразу 12 автомобилей, припаркованных на территории, предназначенной для газона и детской площадки. 

- Двор у нас маленький и парковаться больше негде, - поясняют автовладельцы. - Если я оставлю машину на проезжей части целиком, не заезжая на газон, не проедут ни мои соседи, а - в случае необходимости - ни скорая, ни пожарная.

В свою очередь сотрудники управления Советским округом администрации Липецка напомнили водителям, что участок улицы Титова в 2019 году вошел в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе большого ремонта у близлежащего торгово-развлекательного центра расширены существующие и созданы новые парковочные карманы. Также неподалеку есть огороженная бесплатная стоянка.  

Всем нарушителям предстоит явиться на заседание административной комиссии, по итогам которого определится сумма штрафа. Она может варьироваться от 500 до 3 тысяч рублей. В зависимости от того, в который раз гражданин совершает нарушение. 

- Наказание по данной статье административного кодекса предусматривает и предупреждение,-  рассказывает ответственный секретарь административной комиссии Советского округа Лиана Буслаева. – Эта мера воздействия применяется в случае первичного нарушения к представителям многодетных семей, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Рейд продолжился на улице Советская. Здесь протоколы заполняли уже сотрудники ГИБДД, а наказывали за парковку на тротуарах. В результате за несколько часов работы было выявлено 17 нарушителей. Каждый из них заплатит штраф в размере 2 тысяч рублей. Владельцам 8 автомобилей придется забирать свои транспортные средства со штрафстоянки.

- Автомобили, оставленные близ остановок, пешеходных переходов, у площадок для сбора коммунальных отходов, существенно затрудняют, а подчас, делают невозможным проезд спецтехники. В случае чрезвычайной ситуации, расплатой за такую беспечность могут стать чьи-то здоровье или жизнь. Машина, припаркованная на тротуаре или газоне не только губительно влияет на основание покрытия пешеходной зоны, но и заставляет граждан передвигаться по проезжей части, - отмечают сотрудники управления  ГИБДД. 

В ближайшее время рейды по пресечению нарушений правил парковки пройдут на территории остальных округов города, сообщили в пресс – службе администрации Липецка.

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#парковка

Комментарии (51)

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Мария

7 секунд назад
транспорт в городах ,удобных для жизни, у нас это не особо выгодно делать в стране.. Есть же такие вещи, как "Мечты сбываются", "Общественное достояние" и прочие роснефти. Безнадёга... 90% нашего руководства области (всякого уровня) ногой в автобус городской даже не ступали...
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Автолюбитель

1 минуту назад
БИЗНЕС - НИЧЕГО ЛИЧНОГО, Вы правы, я знаю наверняка, ГАИшники, оформляют на жен, родителей ИП, покупают эвакуаторы и очень не плохо зарабатывают на этом. А здешние дурочки радуются, ай какие молодцы гаи порядок наводят, смешно !!!
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транспорт в городах ,удобных для жизни

3 минуты назад
Мария, ... российский просто не знает как выглядит современная система ОТ , пользоваться которой одно удовольствие. в Европе трамвай основа ОТ который перевозит 60% от всего пассажирского трафика. немецкий штадбан это вообще чудо современной техники. поездка на нем лучше любого автомобиля. идет бесшумно ,практически плывет ,просто хочет ехать и ехать. здесь зашел - на другом конце города вышел , быстро и комфортно. не надо искать и платить за парковки .мобильность возрастает вразы. на автомобиле там ездить мученье - переход на переходе , светофор на светофоре , в результате общая скорость движения на авто не более 20-30 км. центры закрыты для автомобилей. там только ОТ ,такси и пешеходы. . парковочные лоты продаются на инет аукционах. их надо постоянно покупать ,что бы хоть как то сэкономить на парковках. потому автомобилем в городах Европы пользуется 15-20% автовладельцев.в РФ все 100%
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мозгов нет

5 минут назад
Площадь у телерадиокомпании Липецк вся забита автомобилями а рядом детская поликлиника . Встать некуда, везде знаки остановка запрещена . Этой зимой наблюдал - мамаша с ребенком выходит из машины (коляска и верхняя одежда в машине) и идет в поликлинику следом подъезжает п и,,д о р на эвакуаторе и пытается забрать их автомобиль. ДЕБИЛЫ!!!. Если сделали детскую поликлинику, обеспечте стоянку. Где ? Уберите долгострой за углом, вот вам и место для стоянки.
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???

7 минут назад
Со стороны горсовета можно ставить по всей полосе? Там нет карманов. А на остановке перед рынком(медтехника), так вообще заставляется сотрудниками октябрьского округа и внутренний двор в их машинах.
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Денис

9 минут назад
Липчанин, тебе тоже надо бить е..ло чтобы не ставил где попало помойку свою.
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Липчанин

11 минут назад
Всё правильно, а ещё надо автовладельцам которые не находят место в своём дворе, ставят во двор (индустриальная 6) просто бить е..ло , потому что жители из-за таких ублюдков не могут свою машину, возле СВОЕГО дома поставить
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вальяжный автогаражевладелец

12 минут назад
про отсутствие парковок ноют только автобомжи с газонов и нищеброды из понаехавших в белокаменный колхозанов . по пятницам они всем стадом прутся картошку копать устраивая автоколлапсы . а в воскресенье в обратную сторону парализуют город. понаехавшие хранят татратйки на газонах , создавая неудобства городским жителям , которым автомобиль нужен по случаю ,когда действительно надо куда то поехать и не страдающих автозависимостью ,как понаехавшая деревня. у городских все есть - квартира ,гараж , машина в отличии от пытающихся зарабатывать в городе окрестных люмпенов. потому надо жестче гнать их из дворов и газонов - это их проблемы где хранить свои таратайки. пускай у себя по деревням их хранят возле плетня рядом с навозной кучей. мы им здесь так жить не позволим.
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Мария

13 минут назад
транспорт в городах ,удобных для жизни, И это же прекрасно! трамваи на самом деле будущее мира! автобусы на крайний случай. Но люди настолько обленились/охренели/желают похвастать собственностью/не желают утруждать себя-любимого, что за 2-3 остановки на автомобиле мчат.
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весёлый

15 минут назад
Какая отчётность прям,спасибо,даже и не знаю что сказать
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