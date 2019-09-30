8 припаркованных не по правилам машин эвакуированы с улиц Липецка

В Липецке продолжаются рейды по пресечению нарушений правил парковки





Предупреждение или штраф от нескольких сотен до 3 тысяч рублей ожидают 29 автовладельцев. 8 автомобилей эвакуированы. Таковы результаты рейда по пресечению нарушений правил парковки.



Первой точкой сегодняшнего рейда стал двор дома по адресу ул. Титова 11/2. Здесь членами комиссии, а также сотрудниками управлений МВД и ГИБДД обнаружены сразу 12 автомобилей, припаркованных на территории, предназначенной для газона и детской площадки.



- Двор у нас маленький и парковаться больше негде, - поясняют автовладельцы. - Если я оставлю машину на проезжей части целиком, не заезжая на газон, не проедут ни мои соседи, а - в случае необходимости - ни скорая, ни пожарная.



В свою очередь сотрудники управления Советским округом администрации Липецка напомнили водителям, что участок улицы Титова в 2019 году вошел в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе большого ремонта у близлежащего торгово-развлекательного центра расширены существующие и созданы новые парковочные карманы. Также неподалеку есть огороженная бесплатная стоянка.



Всем нарушителям предстоит явиться на заседание административной комиссии, по итогам которого определится сумма штрафа. Она может варьироваться от 500 до 3 тысяч рублей. В зависимости от того, в который раз гражданин совершает нарушение.



- Наказание по данной статье административного кодекса предусматривает и предупреждение,- рассказывает ответственный секретарь административной комиссии Советского округа Лиана Буслаева. – Эта мера воздействия применяется в случае первичного нарушения к представителям многодетных семей, а также людям с ограниченными возможностями здоровья.



Рейд продолжился на улице Советская. Здесь протоколы заполняли уже сотрудники ГИБДД, а наказывали за парковку на тротуарах. В результате за несколько часов работы было выявлено 17 нарушителей. Каждый из них заплатит штраф в размере 2 тысяч рублей. Владельцам 8 автомобилей придется забирать свои транспортные средства со штрафстоянки.



- Автомобили, оставленные близ остановок, пешеходных переходов, у площадок для сбора коммунальных отходов, существенно затрудняют, а подчас, делают невозможным проезд спецтехники. В случае чрезвычайной ситуации, расплатой за такую беспечность могут стать чьи-то здоровье или жизнь. Машина, припаркованная на тротуаре или газоне не только губительно влияет на основание покрытия пешеходной зоны, но и заставляет граждан передвигаться по проезжей части, - отмечают сотрудники управления ГИБДД.



В ближайшее время рейды по пресечению нарушений правил парковки пройдут на территории остальных округов города, сообщили в пресс – службе администрации Липецка.



