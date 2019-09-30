Происшествия
54 минуты назад
«Напряжение в розетке 417 вольт – у нас вся техника погорела»
9 1504
Жильцы нескольких квартир лишились бытовой техники из-за скачка напряжения.
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В минувшие выходные жильцы нескольких квартир дома № 3 на улице Студеновской лишились бытовой техники из-за сильного скачка напряжения.
Так, Евгений Харламов составил целый список. В нем и зарядки ос смартфонами, и лопнувшие лампочки, кондиционер и многое другое.
- В ванной комнате пошел дым, мы были вынуждены вызвать пожарных, - рассказывает Евгений Харламов, держа в руках закопченный удлинитель. Он принял на себя удар и спас часть техники. – Лампочки просто взрывались. Я подключил к сети прибор, и он показывал напряжение более 400 вольт.
Факт выезда пожарных подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Там отметили, что был выезд нескольких расчетов. Но все обошлось коротким замыканием без последующего горения. Кроме пожарных факт порчи имущества продублировали в заявлении в полицию.
Такая же участь постигла соседку Евгения Светлана Матросову. У нее вышел из строя кондиционер, телевизор и микроволновка. Холодильник уцелел, но его работоспособность вызывает у нее теперь вопросы.
- Услышала хлопок, как будто шар лопнул, - рассказывает Светлана Матросова. – Думала, что кот что-то натворил. Подошла к щитку и услышала звуки оттуда. Опустила все выключатели вниз. Оказалось, что сгорела и проводка. Почти сутки сидели без электричества.
Дозвониться до УК «Привокзальная», к сожалению, получилось только у Евгения Харламова. Там подтвердили, что заявка № 79561 из аварийной службы зафиксирована. Причиной аварии послужил «провод по стояку».
Однако комиссия по поводу инцидента еще не собиралась, поэтому причины случившегося пока жителям не ясны.
При этом скачки напряжения в ту ночь заметили жители не только других подъездов, но и соседнего дома. Поэтому за комментарием мы обратились в ЛГЭК. Там ответили, что жалоб, равно как и неполадок на сетях, зафиксировано не было.
- Мы не исключаем, что причиной аварии могли стать работы по капремонту дома, - рассказал Евгений Харламов. - Весной у нас уже была коммунальная неурядица. Тогда управляющая компания все списала на подрядчика.
Так, Евгений Харламов составил целый список. В нем и зарядки ос смартфонами, и лопнувшие лампочки, кондиционер и многое другое.
- В ванной комнате пошел дым, мы были вынуждены вызвать пожарных, - рассказывает Евгений Харламов, держа в руках закопченный удлинитель. Он принял на себя удар и спас часть техники. – Лампочки просто взрывались. Я подключил к сети прибор, и он показывал напряжение более 400 вольт.
Факт выезда пожарных подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Там отметили, что был выезд нескольких расчетов. Но все обошлось коротким замыканием без последующего горения. Кроме пожарных факт порчи имущества продублировали в заявлении в полицию.
Такая же участь постигла соседку Евгения Светлана Матросову. У нее вышел из строя кондиционер, телевизор и микроволновка. Холодильник уцелел, но его работоспособность вызывает у нее теперь вопросы.
- Услышала хлопок, как будто шар лопнул, - рассказывает Светлана Матросова. – Думала, что кот что-то натворил. Подошла к щитку и услышала звуки оттуда. Опустила все выключатели вниз. Оказалось, что сгорела и проводка. Почти сутки сидели без электричества.
Дозвониться до УК «Привокзальная», к сожалению, получилось только у Евгения Харламова. Там подтвердили, что заявка № 79561 из аварийной службы зафиксирована. Причиной аварии послужил «провод по стояку».
Однако комиссия по поводу инцидента еще не собиралась, поэтому причины случившегося пока жителям не ясны.
При этом скачки напряжения в ту ночь заметили жители не только других подъездов, но и соседнего дома. Поэтому за комментарием мы обратились в ЛГЭК. Там ответили, что жалоб, равно как и неполадок на сетях, зафиксировано не было.
- Мы не исключаем, что причиной аварии могли стать работы по капремонту дома, - рассказал Евгений Харламов. - Весной у нас уже была коммунальная неурядица. Тогда управляющая компания все списала на подрядчика.
9 1504
СТУДГОРОДОК, 26
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valerafromsplus
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