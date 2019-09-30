Происшествия

54 минуты назад

«Напряжение в розетке 417 вольт – у нас вся техника погорела»

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#напряжение #ток #проводка
«Напряжение в розетке 417 вольт – у нас вся техника погорела»

Жильцы нескольких квартир лишились бытовой техники из-за скачка напряжения.

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В минувшие выходные жильцы нескольких квартир дома № 3 на улице Студеновской лишились бытовой техники из-за сильного скачка напряжения.

Так, Евгений Харламов составил целый список. В нем и зарядки ос смартфонами, и лопнувшие лампочки, кондиционер и многое другое.

- В ванной комнате пошел дым, мы были вынуждены вызвать пожарных, - рассказывает Евгений Харламов, держа в руках закопченный удлинитель. Он принял на себя удар и спас часть техники.  – Лампочки просто взрывались. Я подключил к сети прибор, и он показывал напряжение более 400 вольт. 

Факт выезда пожарных подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. Там отметили, что был выезд нескольких расчетов. Но все обошлось коротким замыканием без последующего горения. Кроме пожарных факт порчи имущества продублировали в заявлении в полицию.

Такая же участь постигла соседку Евгения Светлана Матросову. У нее вышел из строя кондиционер, телевизор и микроволновка. Холодильник уцелел, но  его работоспособность вызывает у нее теперь вопросы.

- Услышала хлопок, как будто шар лопнул, - рассказывает Светлана Матросова. – Думала, что кот что-то натворил. Подошла к щитку и услышала звуки оттуда. Опустила все выключатели вниз. Оказалось, что сгорела и проводка. Почти сутки сидели без электричества.

Дозвониться до УК «Привокзальная», к сожалению, получилось только у Евгения Харламова. Там подтвердили, что заявка № 79561 из аварийной службы зафиксирована. Причиной аварии послужил «провод по стояку».

Однако комиссия по поводу инцидента еще не собиралась, поэтому причины случившегося пока жителям не ясны. 

При этом скачки напряжения в ту ночь заметили жители не только других подъездов, но и соседнего дома. Поэтому за комментарием мы обратились в ЛГЭК. Там ответили, что жалоб, равно как и неполадок на сетях, зафиксировано не было. 

- Мы не исключаем, что причиной аварии могли стать работы по капремонту дома, - рассказал Евгений Харламов. - Весной у нас уже была коммунальная неурядица. Тогда управляющая компания все списала на подрядчика.

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#напряжение #ток #проводка

Комментарии (9)

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СТУДГОРОДОК, 26

12 минут назад
Старый кочет Толик со своим нагуленным Алкой Яриком постоянно лезет в щиток к соседям ниже этажом. Один раз сосед даже вызвал полицию, когда Толик оборвал провода у соседа. Толик признался, что это он помогал чичиндропу, который снимал квартиру на 3 этаже. Толика полиция не берет. Зато согнулся раком Толик
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Ч

14 минут назад
Мужики , чего вы привязались к 417 -ти вольтам ? Правильно сказали причину - отсутствие нулевого и , точка .
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г елик

15 минут назад
А автоматы защиты на сколько ампер установлены ??
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!

24 минуты назад
Поставьте реле напряжения, не жалейте 4-5 тыс.
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valerafromsplus

27 минут назад
У меня пару недель назад в электроплитку таракан заполз. Так он, сука, полез прямо в пластины регулятора, тем самым уничтожив диск! Тварь рыжая!!!
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Бывало

29 минут назад
К 380-ти напряжение может сдвинуться, когда исчезнет (открутится гайка, отломится провод) "ноль" между двумя фазами. И чем меньше падение напряжения в других "межфазных" квартирах, тем сильнее. Но вот 419 - такого быть не должно.
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Электрик

30 минут назад
417 вольт никак не появится. в жилые дома такое напряжение не бывает.
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Энергетик со стажем

46 минут назад
Правды не найдете!
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Вроде бы ,

46 минут назад
больше 380 вольт не должно быть , откуда 417 вольт !
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