Липчанка отсудила 400% стоимости люксового внедорожника

Машина начала ржаветь до истечения гарантийного срока.

Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам рассмотрела протест производителя автомобилей Kia на решение Советского районного суда Липецка, где компанию обязали выплатить своей клиентке более 4 млн рублей. Организация не согласилась с выводами суда первой инстанции и решила их опротестовать.



Липчанка осенью 2014 года купила у дилера KIA Sportage в люксовой комплектации, стоимостью 1 065 000 рублей. К февралю 2019 года женщина заметила на внедорожнике следы ржавчины. Так как гарантийный срок еще не истек, покупательница обратилась к дилеру. В автосалоне женщине предложили перекрасить практически всю машину, липчанка не согласилась и заявила претензию производителю. Она потребовала забрать ее ржавеющую машину и выплатить ей 2 239 900 рублей – цену внедорожника на день обращения с жалобой. Автоконцерн потребовал провести осмотр в салоне. В акте проверки качества внедорожника были зафиксированы следы коррозии металла на передней левой двери, задней левой двери, задней правой двери, правой стойке ветрового стекла, трещина сварного шва передней правой двери, трещина лакокрасочного покрытия кузова в проеме двери багажника. Женщину снова попытались уговорить на перекрашивание, но она стояла на своем. Не достигнув консенсуса, женщина обратилась в суд. Истица просила расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с ответчика стоимость автомобиля в размере 1 065 000 рублей, стоимость услуг, оплаченную за установку сигнализации, в размере 5240 рублей 38 копеек, разницу между ценой автомобиля в размере 1 239 900 рублей, неустойку в размере 10 650 рублей за каждый день просрочки по дату фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 150 рублей, стоимость отправки досудебной претензии в размере 700 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 52 000 рублей, стоимость судебной экспертизы в размере 30 850 рублей и комиссию за оплату стоимости экспертизы в размере 925 рублей 50 копеек.



Автоконцерн в суде понял на то, что их клиентка злоупотребляет правом на защиту потребителя. Суд пришел к иному выводу: женщина в рамках закона защищает свои интересы. В итоге автоконцерн обязали выплатить липчанке стоимость машины на момент покупки, разницу в цене на машину на сегодняшний день, неустойку, штрафы, покрыть судебные издержки. Итого, проржавевший внедорожник обошелся производителю в 4,2 млн рублей. Выплатив эту сумму, организация получит машину обратно.

