сегодня, 15:15
Липецкие полицейские изъяли безакцизные сигареты на 1 млн рублей
Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Липецкой области в областном центре задержан 45-летний житель города Липецка, который под видом предпринимательской деятельности осуществлял незаконный оборот немаркированной табачной продукции различных наименований.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б», ч.6 ст. 171.1УК РФ «Приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции различных наименований, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками» в особо крупном размере, максимальная санкция – лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области
Гыгы
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Вася Хренов
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