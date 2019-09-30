Происшествия

сегодня, 15:15

Липецкие полицейские изъяли безакцизные сигареты на 1 млн рублей

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#акцизы #контрафакт #
Липецкие полицейские изъяли безакцизные сигареты на 1 млн рублей

Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями  УМВД России по Липецкой области в областном центре задержан 45-летний  житель города Липецка, который под видом предпринимательской деятельности осуществлял незаконный оборот немаркированной табачной продукции различных наименований. 

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Всего у мужчины изъято 26 тысяч пачек сигарет отечественных марок на общую сумму более одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б», ч.6 ст. 171.1УК РФ «Приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции различных наименований, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками» в особо крупном размере, максимальная санкция – лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области
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#акцизы #контрафакт #

Комментарии (6)

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Гыгы

2 минуты назад
Круто!
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ДЖЭК48

37 минут назад
КИСЛОРОД ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕМ СКОРО АКЦЫЗЫ ВВИДУТ ЗА ТО ЧТО ДЫШИМ ВОЗДУХОМ
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Вася Хренов

45 минут назад
Курение вредит Вашему всему.Курите в лесу ....
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Или пан ,

51 минуту назад
или пропал,так многие сейчас живут !
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Миротворец

сегодня, 15:31
Не покурят на балконах , штрафы не соберут , сами себе подосрали)))
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Правда

сегодня, 15:27
И крыша не помогла.
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