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15 минут назад

Павлу Устинову реальный срок заменили на условный

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Вместо 3,5 г колонии он получил год условно

Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Лента.ру.

Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за участие в несогласованной акции 3 августа, на которой он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. В итоге 20 сентября Павла Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

24 сентября Устинов записал ролик, в котором пообещал поддерживать осужденных за участие в митингах и поблагодарил неравнодушных людей, благодаря усилиям которых он оказался дома.
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