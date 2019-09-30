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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

По большинству продуктов они будут снижены на 0,3 процентного пункта

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Клиентам других банков при этом доступно рефинансирование по ставке от 9,5%.

Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Кроме того, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участников акции "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик", а ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка опустится до 7,3%.
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