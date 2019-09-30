Общество
33 минуты назад
Автобусы с садов будут ездить только до 18:00
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Сокращено время работы садоводческих маршрутов.
В связи с сокращением продолжительности светового дня и пассажиропотока на садоводческих маршрутах с 30 сентября отменяется выполнение рейсов на всех сезонных садоводческих маршрутах, отправляющихся из города после 18.00. Также с сегодняшнего дня будет сокращено количество автобусов, работающих на садоводческих маршрутах № 42, 43, 60, 64, сообщает городской департамент транспорта.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.
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