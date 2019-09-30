Общество

33 минуты назад

Автобусы с садов будут ездить только до 18:00

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#сад #автобус #транспорт
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Автобусы с садов будут ездить только до 18:00

Сокращено время работы садоводческих маршрутов.

В связи с сокращением продолжительности светового дня и пассажиропотока на садоводческих маршрутах с 30 сентября отменяется выполнение рейсов на всех сезонных садоводческих маршрутах, отправляющихся из города после 18.00. Также с сегодняшнего дня будет сокращено количество автобусов, работающих на садоводческих маршрутах № 42, 43, 60, 64, сообщает городской департамент транспорта.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.
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#сад #автобус #транспорт
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Комментарии (1)

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20 минут назад
удивительно что они вообще еще ходят казалось что к 1 октября их уже не должно быть а они все ходят лучше бы на городские №24 и №24а прибавили автобусов сняв с садов
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