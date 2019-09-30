Автобусы с садов будут ездить только до 18:00

Сокращено время работы садоводческих маршрутов.

В связи с сокращением продолжительности светового дня и пассажиропотока на садоводческих маршрутах с 30 сентября отменяется выполнение рейсов на всех сезонных садоводческих маршрутах, отправляющихся из города после 18.00. Также с сегодняшнего дня будет сокращено количество автобусов, работающих на садоводческих маршрутах № 42, 43, 60, 64, сообщает городской департамент транспорта.



Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.