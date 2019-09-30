Происшествия

52 минуты назад

Товаровед «Магнита» оплатила свой кредит деньгами магазина

3 852
#растрата #магазин #кредит
Товаровед «Магнита» оплатила свой кредит деньгами магазина

Женщина взяла из сейфа 12 000 рублей.

И.о. мирового судьи Становлянского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении безработной жительницы Станового. Женщину обвинили в присвоении вверенного ей имущества.

Раньше жительница Липецкой области работала в сети магазинов «Магнит» товароведом. Утром 14 июля женщина взяла из сейфа 12 000 рублей и отправилась с деньгами в банк. В банке она оплатила свой кредит в 11 000 рублей, а еще 1 000 рублей потратила на свои нужды.

В судебном заседании представитель магазина просил прекратить производство по уголовному делу, так как материальный ущерб возмещен в полном объеме и претензий к подсудимой не имеется. Женщина признала свою вину и поддержала заявление. Суд прекратил дело по примирению сторон.
3 852
#растрата #магазин #кредит

Комментарии (3)

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Да ,,,

2 минуты назад
Молодец ,правильно сделала!, зря только призналась , а так вся партия единая россия ворует.
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Молодец ,правильно сделала!

5 минут назад
Путин ворует, а почему ей нельзя ?!.
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Александр

6 минут назад
Вот и дожили !!! Чем дальше в лес тем больше дров !!!
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