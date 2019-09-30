Происшествия
52 минуты назад
Товаровед «Магнита» оплатила свой кредит деньгами магазина
Женщина взяла из сейфа 12 000 рублей.
И.о. мирового судьи Становлянского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении безработной жительницы Станового. Женщину обвинили в присвоении вверенного ей имущества.
Раньше жительница Липецкой области работала в сети магазинов «Магнит» товароведом. Утром 14 июля женщина взяла из сейфа 12 000 рублей и отправилась с деньгами в банк. В банке она оплатила свой кредит в 11 000 рублей, а еще 1 000 рублей потратила на свои нужды.
В судебном заседании представитель магазина просил прекратить производство по уголовному делу, так как материальный ущерб возмещен в полном объеме и претензий к подсудимой не имеется. Женщина признала свою вину и поддержала заявление. Суд прекратил дело по примирению сторон.
Раньше жительница Липецкой области работала в сети магазинов «Магнит» товароведом. Утром 14 июля женщина взяла из сейфа 12 000 рублей и отправилась с деньгами в банк. В банке она оплатила свой кредит в 11 000 рублей, а еще 1 000 рублей потратила на свои нужды.
В судебном заседании представитель магазина просил прекратить производство по уголовному делу, так как материальный ущерб возмещен в полном объеме и претензий к подсудимой не имеется. Женщина признала свою вину и поддержала заявление. Суд прекратил дело по примирению сторон.
Да ,,,
Молодец ,правильно сделала!
Александр