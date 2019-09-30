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сегодня, 14:03

В Липецке нашли брошенную «Мазду»

10 1313
#автохлам
4
В Липецке нашли брошенную «Мазду»

В городских дворах продолжает гнить автохлам.

Сотрудники управлениий округами Липецка провели рейд по выявлению автохлама, брошенного в городских дворах. Участникам рейда удалось найти несколько брошенных машин.

Возле дома №14 на улице Смородина свой век доживает Daewoo Nexia, у дома №80 по Депутатской врастает в – землю ВАЗ. На Катукова, 28 и Стаханова, 22 – брошенные УАЗики. Mazda оказалась на вечном приколе у дома №20 по улице, а ВАЗ 2112 – возле дома №13 по Космонавтов. Состояние половину машин настолько удручающее, что невозможно определить год их выпуска.

Собственникам автохлама нужно в течение месяца убрать свои машины, иначе их сдадут в металлолом в доход городского бюджета.
10 1313
#автохлам
4

Комментарии (10)

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Житель

21 минуту назад
"удалось найти" - это так сложно было сделать! "Состояние половину машин" - это по-русски или как?
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Перри Мэйсон

22 минуты назад
заблудившейся в веках :, т.е. буржуи нас опять обманули?))))
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???

27 минут назад
По номерам найти не реально? Запрос ГИБДД в лом сделать? Может с автовлодельцем что то случилось. Соседи явно знают всех хозяев. Проше тупо описать и изъять?
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украинские братья примут в дар

32 минуты назад
O-La-La, ...уже едем
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заблудившейся в веках :

34 минуты назад
Перри Мэйсон, ..частная собственность была неприкосновенна только в СССР. отмена неприкосновенности частной собственности была введена в 1993г.когда была введена статья на арест имущество за долги . затем к этой статье стали прибавлять следующие изъятия частной собственности. в СССР не имели права выселить из кооперативной , ведомственной ,государственной квартиры или частного дома .первое выселение из квартиры произошло в 1994г. далее снятие неприкосновенности частной собственности приняло широкомасштабный и неотвратимый характер. потому сегодня лишение частной собственности обычное дело в упрощенном порядке
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даже бомжам машины не нужны

40 минут назад
а как же " богатые и успешные" автобомжи с газонов , , которым " пешеходы" обязаны завидовать ?
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Перри Мэйсон

40 минут назад
"их сдадут в металлолом в доход городского бюджета"Вроде как частная собственность неприкосновенна, не?
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O-La-La

52 минуты назад
А у меня "Запорожец-968" стоит с 1996 года во дворе и гниёт... Приезжайте и забирайте его!
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Гость

57 минут назад
Учебный 6 три года стоит без движения девятка
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ул.КАТУКОВА д.4

сегодня, 14:11
Во дворе стоят несколько штук металлолома - автохлама.
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