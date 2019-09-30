В Липецке нашли брошенную «Мазду»

В городских дворах продолжает гнить автохлам.

Сотрудники управлениий округами Липецка провели рейд по выявлению автохлама, брошенного в городских дворах. Участникам рейда удалось найти несколько брошенных машин.



Возле дома №14 на улице Смородина свой век доживает Daewoo Nexia, у дома №80 по Депутатской врастает в – землю ВАЗ. На Катукова, 28 и Стаханова, 22 – брошенные УАЗики. Mazda оказалась на вечном приколе у дома №20 по улице, а ВАЗ 2112 – возле дома №13 по Космонавтов. Состояние половину машин настолько удручающее, что невозможно определить год их выпуска.



Собственникам автохлама нужно в течение месяца убрать свои машины, иначе их сдадут в металлолом в доход городского бюджета.