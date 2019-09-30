Общество

сегодня, 13:54

В течении пяти дней на нескольких улицах Липецка будут отключать электричество

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#отключение света
В течении пяти дней на нескольких улицах Липецка будут отключать электричество

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора:

1 октября с  09:00 до 17:00  по  ул. Средняя, ул.Баумана, ул.Баженова, снт «Речное», ул.Пионерская, пер.Весенний, пер.Вилкова, ул.4-й Пятилетки. 

1, 2, 3 и 4 октября 09:00 до 17:00  по ул.Совхозная, ул.Пугачева, ул.Посёлок трубного завода.  

1 1066
#отключение света

Комментарии (1)

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Кровь из глаз

14 минут назад
В течениЕ пяти дней, вам самим не надоело практически в каждой статье допускать ошибки 7-8 класса ?
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