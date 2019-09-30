Общество
сегодня, 13:54
В течении пяти дней на нескольких улицах Липецка будут отключать электричество
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В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора:
1 октября с 09:00 до 17:00 по ул. Средняя, ул.Баумана, ул.Баженова, снт «Речное», ул.Пионерская, пер.Весенний, пер.Вилкова, ул.4-й Пятилетки.
1, 2, 3 и 4 октября 09:00 до 17:00 по ул.Совхозная, ул.Пугачева, ул.Посёлок трубного завода.
1, 2, 3 и 4 октября 09:00 до 17:00 по ул.Совхозная, ул.Пугачева, ул.Посёлок трубного завода.
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Кровь из глаз